Ruhige Silvesternacht im Eichsfeld aus Sicht der Polizei

Eichsfeld. Von einer "sehr ruhigen Silvesternacht" spricht der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Heiligenstadt, Andreas Pfordt, am Neujahrstag. Es hätten keinerlei Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen festgestellt werden können. Es sei "nichts gravierendes" passiert, man hatte nirgendwo eingreifen müssen.

In Heiligenstadt kam es gegen 2 Uhr am Liesebühl aber zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Mehrere Unbekannte sollen anschließend in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein. Der oder die Täter erbeuteten Zigaretten.

Zum Feuerwerk, was trotz der Empfehlung der Unterlassung vielerorts in die Luft geschossen wurde, sagt er, dass es viel weniger als in den Jahren zuvor war. "Das war ja fast nichts im Vergleich." Auf dem eigenen Grundstück war das abfeuern von Feuerwerkskörpern erlaubt. Das Land Thüringen hatte empfohlen, in der Zeit vom 31. Dezember 2020 bis zum Ablauf des 1. Januar 2021 auf das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen zu verzichten.

Trotzdem flogen kurz nach 12 Uhr vielerorts zahlreiche Raketen in die Luft. Dabei handelte es sich aber um Pyrotechnik aus dem Vorjahr, denn der Verkauf von Böllern und anderem Feuerwerk ab Kategorie 2 war zum Jahreswechsel 2020/2021 untersagt worden. Ausgenommen davon waren Wunderkerzen, Tischfeuerwerk, Knallerbsen und Ähnliches.

Bund und Länder hatten sich auf diese Regelung geeinigt, um die Krankenhäuser nicht mit Silvester-Verletzten zu belasten. Vom Abbrennen bereits vorhandener Pyrotechnik wurde zwar dringend abgeraten, es war jedoch nicht grundsätzlich verboten.

Ob es Feuerwerkskörper waren, die gegen 0.20 Uhr einen Schuppen in der Großbartloffer Schulstraße, in Brand setzten, ist bisher ungeklärt. Ein im Schuppen befindlicher Traktor wurde von den Flammen vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.

