Rund 500 Wildlinge für den Heiligenstädter Stadtwald

Den Förderverein „Artenreicher Stadtwald Heiligenstadt“ gibt es erst seit Juli diesen Jahres, seitdem haben die Mitglieder um den Vorsitzenden Olaf Schäfer trotz der Corona-Pandemie schon einige Veranstaltungen organisiert. Zum einen, um auf den Artenreichtum im Stadtwald hinzuweisen und zum anderen, um die Diskussion für eine intelligente Bewirtschaftung und den Waldumbau anzuschieben. So wurden Heiligenstädter Stadträte vor dem zweiten Lockdown zu einem Rundgang mit dem Forstwissenschaftler Benjamin Tüxen eingeladen. Erst in der vergangenen Woche konnten alle Interessierten einen Livevortrag im Internet mit dem Thema „Waldbewirtschaftung zwischen Klimaschutz, Biodiversität, Waldbaden und Holzproduktion“ verfolgen. Und jetzt ist eine weitere Aktion geplant. Am 14. November lädt der Verein zu einer Aufforstungsaktion in den Stadtwald ein.

Traubeneiche, Ulme und Bergahorn werden gepflanzt Eigens für diese Aktion wurden im Stadtwald durch Vereinsmitglied Peter Hasseloff, der bei der Stadt Heiligenstadt als Forstarbeiter tätig ist, Wildlinge im Stadtwald gesammelt. Heißt, bei der Aufforstungsaktion werden Setzlinge von Baumarten in den Boden kommen, die heimisch sind und sich an die Veränderungen der vergangenen Jahre angepasst haben. Hiervon versprechen sich die Protagonisten, dass die Bäume eine gute Chance in der Zukunft haben. So werden am Aktionstag Traubeneiche, Ulme und Bergahorn angepflanzt. Interessenten können sich beim Förderverein für den Aktionstag noch anmelden. Treffpunkt wird am 14. November, um 7.30 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Dänischen Bettenlager sein. „Die Helfer können dann mit dem eigenen Auto zur Fläche fahren. Auf dieser ist genug Platz, um den geforderten Abstand einzuhalten“, sagt Vereinsvorsitzender Olaf Schäfer, der froh ist, dass sein Hygienekonzept vom Eichsfelder Gesundheitsamt genehmigt wurde. „Als Förderverein ist es erklärtes Ziel den Waldumbau mitzugestalten, und daher laden wir alle interessierten Bürger ein, eine Fläche im Dün zusammen mit uns zu bepflanzen“, so Schäfer. Das Werkzeug wird durch die Stadt gestellt, ebenso die Pflanzen. „Die Teilnehmer brauchen nur dem Wetter angepasste Kleidung und Arbeitshandschuhe mitzubringen. Gummistiefel sind sicher nicht die schlechteste Wahl. Mund- und Nasenschutz sind selbstverständlich“, sagt Olaf Schäfer. Die Pflanzaktion dauert voraussichtlich bis 12 Uhr. Anmeldung per E-Mail unter info@stadtwald-heiligenstadt.de.