Saal- und Jugendclub-Probleme werden gelöst

Seit Jahren sind die Säle in Teistungen und Neuendorf ein schwieriges und viel diskutiertes Thema. Nun kommt Bewegung in beide Angelegenheiten. Wie Bürgermeister Christoph Krukenberg (pl) berichtet, sind die Verträge für den Kauf des Saales in Neuendorf vorbereitet, würden geprüft und dann zur Unterschrift vorgelegt. Wenn die Kommune Eigentümer ist, dann soll es Schritt für Schritt weitergehen. Er möchte aber auch große Erwartungen dahingehend dämpfen, dass gleich viel Geld in die Sanierung fließen wird. „Das wird es nicht, denn wir können den Haushalt nicht akut belasten“, erklärt Krukenberg, der außerdem auf Fördergelder hofft. Und zu allererst braucht es auch ein Sanierungskonzept, eines das über Jahre geht. Um Geld zu sparen, würde sich der Bürgermeister freuen, wenn er im Zuge der Maßnahme auch auf Eigenleistungen setzen könnte. Für die Wohnung, die sich im Gebäude befindet, gibt es auch eine Idee. Sie könnte von Montagearbeitern oder Vertretern zur Übernachtung genutzt werden.

Was die Lösung des Saal-Problems in Teistungen betrifft, wurde ein Arbeitskreis gebildet. Dieser soll nun drei mögliche Standortvarianten prüfen. Um welche es sich dabei behandelt, verriet der Bürgermeister nicht. „Auch für ein neues Dorfgemeinschaftshaus, das sich die Böseckendorfer wünschen, soll schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden“, erklärt der Bürgermeister. Um die Dörfer der Gemeinde Teistungen für junge Familien attraktiv zu machen, wurden neue Spielplätze in Böseckendorf, Bleckenrode und Neuendorf geschaffen. Die in Teistungen werden gerade modernisiert. Dort ist im Bereich „Grundzelle“ nächstes Jahr noch ein neuer geplant. Die Spielgeräte sind bereits bestellt. Gedacht wird aber nicht nur an die kleinen Bewohner, sondern auch an die Jugendlichen. In Neuendorf mussten die jungen Leute bislang auf einen Besuch im Jugendclub verzichten, da der wegen Schimmelbefalls nicht zugänglich war. Dass sich das ändert, dafür hat sich Ortschaftsbürgermeister Gerhard Fromm stark gemacht und sich um Sponsoren und Handwerker gekümmert. Ende des Jahres soll nun der modernisierte Club bezugsfertig sein. In Teistungen wird derweil die ehemalige Gaststätte „Am Lindenberg“ zu einem Treffpunkt umgebaut, da der Weg zur Bildungsstätte am Grenzlandmuseum für die jüngeren Besucher recht weit ist. Der neue Gemeinderat weiß aber auch, dass neue Baugebiete zur Attraktivitätssteigerung der Dörfer immens beitragen. Daher sollen in der Gemeinde Teistungen weitere Areale für den Wohnungsbau erschlossen werden. Mit Blick auf das kommende Jahr gibt es außerdem Pläne für den Teistunger Friedhof. Wege sollen dort neu angelegt, der Hauptweg gepflastert, der Zaun bei den Containern erneuert, eine neue Wasserstelle angelegt und ein Wagen für die Gießkannen angeschafft werden. Auch die Parksituation muss unbedingt entschärft werden, sagt Christoph Krukenberg. Ein anderer wichtiger Punkt, der in der gesamten Gemeinde angegangen wird, ist die Senkung der Energiekosten. Um die zu erreichen, wird die Straßenbeleuchtung schrittweise auf LED-Technik umgestellt. Der erste Auftrag zur Umrüstung wurde bereits für das Gewerbegebiet vergeben. Am Radweg „Alter Bahndamm“ in Teistungen werden Lampen für Solarstrom installiert.