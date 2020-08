Der Bäderbereich des Heiligenstädter Vitalparkes wurde in den letzten Wochen saniert. Es wurden insgesamt 36.000 Fliesen neu verlegt. Dominik Schmäring (Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe) durfte schon mal testen.

Sanierungsarbeiten im Vitalpark in Heiligenstadt: 36.000 neue Fliesen im Bäderbereich

Hinter Vitalpark-Chef Sebastian Fromm und seinen Mitstreitern liegen harte Monate. „Das hat nicht nur mit Corona zu tun“, sagt er. In den vergangenen Wochen wurde nämlich an allen Ecken und Enden des Bades gebaut. „Bei, wenn auch eingeschränktem, laufenden Betrieb.“ Da läuft manchmal nicht alles so, wie man es sich vorstellt.