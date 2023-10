Sattelzug aus Ort im Eichsfeld schleudert Auto von der Straße

Breitenworbis. Totalschaden: Ein Breitenworbiser manövrierte seinen Lkw durch Meißner-Abterode und kracht dabei gegen ein geparktes Auto. Das wird in eine Einfahrt katapultiert.

Ein Lkw hat am Montag in Meißner-Abterode einen Pkw in eine Einfahrt katapultiert. Wie die Polizei Eschwege berichtet, befuhr ein 58-Jähriger aus Breitenworbis gegen 12.35 Uhr mit einem Sattelzug den Steinweg, streifte dann aufgrund von Gegenverkehr und unzureichendem Sicherheitsabstand einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in eine angrenzende Hofeinfahrt geschleudert. Aufgrund des wirtschaftlichen Totalschadens am Pkw von ungefähr 12.000 Euro musste das Auto abgeschleppt werden. Auch der Sattelzug wurde beschädigt, die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 20.000 Euro. Für diesen musste auch ein Abschleppdienst angefordert werden.

