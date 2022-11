Markus Hampel ist Pfarrer in Worbis.

Schach! Wer diesen Ruf während eines Schachspieles hört, weiß, hier ist höchste Gefahr im Verzug. Der König wird bedroht!

Wird diese Bedrohung nicht durch kluge Züge abgewendet, geht das Spiel verloren! Jeder, der dieses königliche Spiel beherrscht, weiß um diese Gefahr und wird zusehen, dass der eigene König in Deckung bleibt. Hier wird uns die seltsame Rolle des Königs im Schachspiel einmal mehr deutlich. Kann er einer Bedrohung nicht mehr ausweichen, ist das Match verloren.

Und, obwohl die wichtigste Figur, hat er nur einen begrenzten Radius, muss ständig geschützt werden, steht im Laufe des Spieles die meiste Zeit nur in der Gegend rum.

Fast jede andere Figur ist ihm von den Möglichkeiten her überlegen. Und dennoch hängt von der Situation des Königs der ganze Spielverlauf ab.

Spitzt sich die Spielsituation für einen Spieler so zu, dass er keinen Weg mehr sieht, gibt er auf und wirft zum Zeichen dafür den König um.

Ist nicht das genau auch die Situation, die eigentlich für das Fest Christkönig steht, das wir an diesem Sonntag feiern? Empfinden wir Christus in unserem Leben nicht manchmal auch so? Als Randfigur, die kaum eine Rolle spielt, mitunter sogar stört oder hinderlich ist, unseren Aktionsradius einengt? Und doch, ist dieser Christus, dieser König alles entscheidend für den Ausgang meines Lebens.

Und schnell machen wir die Dame im Schachspiel zum König und begehen damit einen dummen Anfängerfehler! Die Dame hat als Figur die meisten Möglichkeiten. Sie kann sich in jede Richtung bewegen, kurze und weite Züge machen, im Hinterhalt lauern. Deswegen kann es sein, dass unerfahrene Spieler Angst um sie haben. Sich viel zu sehr auf diese Figur konzentrieren und darüber vergessen, dass der König spielentscheidend ist! Ein Schachspiel ohne Dame kann ich immer noch gewinnen, ohne König ist es verloren!

Einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen.