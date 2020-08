Schimmel, Nässe, Sorgenkind

Die katholische Pfarreikirche „St. Johannes der Täufer" in Kefferhausen wird generalsaniert und dabei auch verkleinert. Sie ist schon leergeräumt. Pfarrer Roland Genau erklärt das Vorhaben.

Wenn es nach Pfarrer Roland Genau ginge, dann wären die Bauarbeiten in der Kefferhäuser Kirche St. Johannes der Täufer schon im vollen Gange. Seit Juni ist das Gotteshaus leergeräumt, viele ehrenamtliche Helfer packten an. Überall sind die Spuren der Entkernung zu sehen. Die Bänke sind weg, der Hochaltar ist eingelagert. Die Beichtstühle, der Taufbrunnen und ein paar Besen – mehr gibt es in der Kirche im Moment nicht.