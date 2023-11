Schlachteessen mit Politikprominenz im Eichsfeld

Birkungen. Die Nordthüringer Mittelstandsunionen laden wieder nach Birkungen zum Schlachteessen ein. Zu Gast ist diesmal unter anderem der kasachische Botschafter.

Das 31. traditionelle Schlachteessen der Nordthüringer Mittelstandsunionen (MIT) Eichsfeld-Nordhausen-Kyffhäuserkreis findet am Freitag, 17. November, in der Festhalle „Siechen“ in Birkungen statt. Mehrere Hundert Gäste aus Nordthüringen und Südniedersachsen, insbesondere Handwerker, Unternehmer und Kommunalpolitiker werden erwartet, heißt es aus dem Büro des Eichsfelder Bundestagsabgeordneten Manfred Grund (CDU). Als Hauptredner habe der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Bundestages, Michael Grosse-Brömer (CDU) zugesagt. Als Gastland werde sich in diesem Jahr die Republik Kasachstan präsentieren, die durch ihren Botschafter in der Bundesrepublik Nurlan Onzhanov vertreten wird.

Die Veranstaltung kann kostenfrei nach Anmeldung besucht werden, die Schlachteplatten sind vorzubestellen, teilt der Leiter des Wahlkreisbüros, Christian Stützer, mit.

Die Anmeldefrist endet am Mittwoch, 15. November. Interessierte können eine Einladung noch anfordern, und zwar im Bürgerbüro von Manfred Grund, Wilhelmstraße 20, in Heiligenstadt oder unter Telefon: 03606/606165 beziehungsweise per E-Mail an manfred.grund.wk@bundestag.de.