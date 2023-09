Schlägerei beim Traktortreffen: Mit Flasche auf Widersacher eingeschlagen – Mehrere getunte E-Bikes

Die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

Am späten Samstagabend gegen 23.10 Uhr kam es beim Traktortreffen in Teistungen zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen drei Personen, die laut Polizei im weiteren Verlauf allerdings in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte. Ein 32-Jähriger nahm eine Flasche und schlug mit dieser auf einen 19-Jährigen und einen 17-Jährigen ein. Im weiteren Verlauf wurde auch der 32-jährige Täter körperlich angegangen. Es wurden zwei Anzeigen gefertigt. Alle drei Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Autofahrer unter Drogen unterwegs

Am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr kontrollierten Beamte in Worbis, Medebacher Straße, einen 20-jährigen Fahrer eines Pkw VW. Bei der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt der ein positives Ergebnis lieferte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Mann unter Drogen auf umgebautem Pedelec unterwegs

Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr wurde in Worbis in der Straße der Solidarität ein 35-jähriger Fahrer eines Pedelec angehalten und kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein Drogenvortest bestätigte die Vermutung. Auch gab es Hinweise, dass das E-Bike getunt wurde. Somit unterliegt das Fahrzeug laut Polizei der Versicherungspflicht und darf nur mit entsprechender Fahrerlaubnisklasse geführt werden. Diese konnte der Fahrer nicht nachweisen. Zur weiteren Prüfung wurde das Pedelec sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Weiteres getuntes E-Bike angehalten

Am Sonntag um 3 Uhr kontrollierten Beamte in Worbis in der Langen Straße einen E-Bike Fahrer. An dem Fahrzeug waren Umbauten vorgenommen worden, die eine Geschwindigkeit von 34 km/h möglich machten. Aufgrund der leistungssteigernden Änderungen am Fahrzeug hätte dieses versichert werden müssen und für die Nutzung auch ein Führerschein vorgelegt werden müssen. Beides war nicht der Fall. Weiter räumte der 40-jährige Fahrer ein, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Vandalen wüten in Gartenhütte

Zwischen dem 25.08. und 08.09. betraten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Gartenlaube auf einem Grundstück in Großbodungen, Fleckenstraße. Dort wurden Einrichtungsgegenstände und Türen mit Farbspray besprüht und beschädigt. Außerdem wurde die Gartenlaube verwüstet und unter anderem auch die Scheibe eines alten Röhrenfernsehers eingeschlagen. Aufgrund des Alters der Gegenstände und auch der Hütte wird der entstandene Schaden mit rund 200,- Euro angegeben.

