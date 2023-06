Schmandlecker aus dem Eichsfeld haben einen neuen Heimatverein

Gerterode. Der neue Verein in Gerterode hat sich viele Ziele gesetzt. Einige Aktionen wurden bereits vor der Gründung des Vereins organisiert.

Mitgestalten im Heimatort, dass wird für viele Menschen immer wichtiger. Denn nur so können Traditionen und die Gemeinschaft gepflegt werden. So auch in Gerterode.

„Nachdem der 1994 gegründete Heimat- und Verkehrsverein Gerterode sich vor etwa zehn Jahren aufgelöst hat, wird nun der Ruf vieler Einwohner laut, die Aufgaben des damaligen Vereins wieder aufzunehmen und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen“, berichtet Andreas Dietrich, der den Vorsitz im neuen Verein inne hat.

Einbindung aller Generationen wichtige Säule der Arbeit

Der Zweck des in Gründung befindlichen Heimat- und Verkehrsvereins Schmandlecker reiche von der Verbesserung des Ortsbildes, der touristischen Erschließung der Wanderwege, der Erweiterung des kulturellen Angebots bis hin zur generationsübergreifenden Verständigung und damit Stärkung und Reaktivierung des Gemeinschaftsgefühls, so Dietrich.

Ein besonderes Augenmerk liege auf den Herausforderungen, hervorgerufen durch den demografischen Wandel, denen man sich nicht entziehen könne. Daher würden die Jugendarbeit, aber auch die Unterstützung und Inklusion der älteren Generation wichtige Säulen der Vereinsarbeit darstellen.

Der Verein bediene sich bei der Organisation und für die Kommunikation der Aktionen vorwiegend sozialer Medien. „Dadurch sind auch heimatliebende, aber nicht im Ort wohnende Schmandlecker stets informiert und können wertvollen Input einbringen.“

Bereits vor der Gründung des Vereins hatten sich mehr als 80 Gerteröder einer WhatsApp-Community angeschlossen und beteiligen sich aktiv an den Aktionen. So fanden sich zehn Schmandlecker für einen Lesekreis zusammen, deren Alter von 24 bis 70 Jahren reicht und die aus allen Teilen Deutschlands kommen. Die Frühjahrsputz-Aktion und ein geplanter Flohmarkt sind nur einige Aktionen, die schon aus der Taufe gehoben wurden. „Ab diesem Jahr wird die Senioren-Weihnachtsfeier von der jüngeren Generation organisiert. Dem Jugendclub wird wieder neues Leben eingehaucht, womit die Heimatverbundenheit der Kinder und Jugendlichen gestärkt werden soll“, erklärt Dietrich.

Erste Wanderwege schon neu digital eingemessen

Die ersten Wanderwege seien schon neu digital eingemessen und die Bewerbung des Jägerlochs und der tausendjährigen Eiche für einen Stempelkasten von „Touringen“ seien im Gang. Die Gründung des Vereins sei daher die konsequente Weiterentwicklung dieses Engagements.

„Den Visionären der Initiative ,Schmandloch 2044’, die sich mit dem Leben in Gerterode in 20 Jahren auseinandersetzen, wird mit der Vereinsstruktur ein Instrument an die Hand gegeben, um den Übergang vom Brainstorming in konkrete Projekte zu erleichtern“, so Dietrich.

Allen Vereinsmitgliedern sei bewusst, dass zur Zielerreichung eine finanzielle Unterstützung durch Mitglieder, Spender oder Sponsoren notwendig ist. „Nur damit können Fördermittel mit Eigenanteil beantragt werden, um so größere Projekte anzustoßen.“

Der Gründungsversammlung am Pfingstmontag wohnten 29 Personen bei. Man sei bis in die Zehenspitzen motiviert und freue sich über jedes neue Mitglied, das sich aktiv oder passiv einbringen möchte.