Schmetterlinge im Untergrund

Im Winter finden Schmetterlinge keine Nahrung. Außerdem begrenzen die niedrigen Temperaturen ihre Bewegungsmöglichkeiten. Manche von ihnen überdauern die lebensfeindliche Jahreszeit im Untergrund. Gerade die Höhlen im Eichsfeld beherbergen im Winter oft große Gemeinschaften unterschiedlicher Schmetterlingsarten.

Neben solchen bekannten Tagfaltern wie Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge und C-Falter überdauern in den Höhlen vor allem verschiedene Arten aus der Familie der Spanner. Einer dieser Falter, der Olivbraune Höhlenspanner (Triphosa dubitata), verdankt seinen deutschen Namen dem bevorzugten Überwinterungsort. Oft wird schon im August die Höhle aufgesucht und manchmal erst im April wieder verlassen. Mehr als die Hälfte ihres Lebens können diese Falter also in absoluter Dunkelheit verbringen. Auch außerhalb der Höhle wird von ihnen, als typische Nachtfalter, das Tageslicht gemieden.

Falter verharren regungslos an den Höhlenwänden

In den Höhlen wird keine Nahrung aufgenommen. Um Energie zu sparen verharren die Falter regungslos an den Höhlenwänden. Das Weibchen legt im Frühjahr seine Eier an den für die Raupen geeigneten Futterpflanzen wie Kreuzdorn, Schlehen oder Faulbaum ab, um dann so wie auch das Männchen noch höchstens bis zum Mai zu leben. Die Entwicklung der Raupen und die Verpuppung zum fertigen Falter ist bis Juli abgeschlossen. Für die jungen Falter heißt es in den kommenden Wochen ordentlich Nektar zu saugen, um genug Energie für das lange Höhlenleben zu speichern.

Die Höhle bietet dem Falter zwar Schutz vor dem winterlichen Wetter, ohne Gefahren ist das Höhlenleben aber auch nicht. Denn in diesen besonderen Lebensräumen ist im Eichsfeld auch die Große Höhlenspinne (Meta menardi) zu Hause, für die der Olivbraune Höhlenspanner eine willkommene Beute darstellt. Beide, sowohl der Höhlenspanner als auch die Höhlenspinne, sind Teil einer weit umfangreicheren besonderen Tierwelt der Höhlen. Ihr Lebensraum unter Tage ist besonders sensibel.

Höhlen im Winter nicht betreten

Jetzt, im Winter, sollte auf das Betreten der Höhlen ganz verzichtet werden, da nicht nur Schmetterlinge, sondern oft auch Fledermäuse darin überwintern. Da deren Energiereserven nur begrenzt sind, durch Störungen verursachtes Erwachen aus dem Winterschlaf aber mit einem großen Energieverbrauch einhergeht, kann menschlicher Besuch der Höhlen im Winter oft tödlich für Fledermäuse enden.

Dass der Olivbraune Höhlenspanner in Deutschland in der Vorwarnliste der gefährdeten Arten geführt wird, liegt aber nicht daran, dass seine Höhlenlebensräume zerstört werden, sondern daran, dass es in unserer Landschaft vielerorts an Hecken, Gebüschen und intakten Waldrändern fehlt, in welchen die Futterpflanzen der Raupen vorkommen. Zum Erhalt dieser und zahlreicher weiterer Tierarten müssen wir solche Gehölzstrukturen in unserer genutzten Kulturlandschaft wieder großzügig zulassen.