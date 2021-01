Ein zweiter Kreisel wird am Gelände des Leinefelder Milchhofes entstehen, mit dem die Ortsumfahrung Kallmeorde an die Birkunger Straße in Leinefelde angebunden wird.

Leinefelde Der Bund ändert seine Auffassung zu Projekt an der Birkunger Straße.

Schnelle Hilfe für Landesgartenschau in Leinefelde

Leinefelde. Die Ortsumfahrung von Kallmerode wird auf Höhe des Geländes des Leinefelder Milchhofes mit einem weiteren Kreisel an die Birkunger Straße angebunden, so dass auch die Autobahn über die Leinefelder Ortsumfahrung schnell erreichbar ist. In unmittelbarer Nähe plant die Stadt Leinefelde-Worbis für die Landesgartenschau 2024, die im größten Ortsteil stattfinden wird, eine Überquerung der Leinefelder Ortsumfahrung und eine Unterquerung der Birkunger Straße.

„Die Vereinbarung mit dem Straßenbauamt war in Sack und Tüten, weil wir ja die Birkunger Straße unterqueren wollen, um von der Gartenstadt zum Stausee zu gelangen“, sagt Marko Grosa (CDU), Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis.

Doch dann sei urplötzlich ein Problem aufgetreten, mit dem keiner gerechnet habe. Der Bund, verantwortlich für den Bau der Ortsumfahrung Kallmerode, habe für sein Projekt eine Kostenbeteiligung der Stadt gefordert. Man sei der Meinung gewesen, dass alles zusammen zu betrachten ist. „Das hätte zu rund 2,5 Millionen Euro Mehrkosten für uns geführt“, so Grosa. Dies sei nicht zu realisieren gewesen.

Daher suchte man in der Verwaltung der Einheitsstadt nach Lösungen, die der Bürgermeister wie folgt skizziert: „Es gab drei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Klagen ist eine Möglichkeit, da kommen wir aber vor der Landesgartenschau nicht zu einem Urteil. Eine andere Stelle suchen, ist die Möglichkeit zwei. In diesem Fall haben wir sofort von einer anderen Brückenvariante, einer anderen Unterquerung und auch vom Zebrastreifen gesprochen. Nur an einer anderen Stelle. Und es gab eine dritte.“

Die ersten beiden Varianten kommen nicht, denn der Bundestagsabgeordnete Manfred Grund (CDU) wurde zu einem Gespräch eingeladen. „Er ist wirklich sehr schnell gekommen. Manfred Grund kennt in Berlin die richtigen Leute, hat sich sofort denn zuständigen Staatssekretär geschnappt und hat binnen einer Woche hinbekommen, dass der Bund seine Auffassung zurückgenommen hat. Wir sind sehr dankbar. Seine Anfrage hat so schnell so viel bewirkt.“