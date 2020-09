Teistungen. DRK-Kreisverband und Sparkasse übergeben in Teistungen fünf Defibrillatoren

Schnelle Hilfe in Eichsfelddörfern

Fünf weitere Defibrillatoren, die bei Herzversagen Leben retten können, haben der DRK-Kreisverband und die Sparkasse Eichsfeld gestern übergeben. Vertreter der Regelschule Breitenworbis, der DRK-Sozialstation in Bischofferode, der Sparkassenfilialen in Niederorschel und Küllstedt sowie der DRK-Tagespflege im Haus Leopold in Teistungen nahmen sie entgegen. Möglich wurde die Aktion dank der PS-Los-Sparer.