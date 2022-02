Schnitzkurs auf Gut Herbigshagen in Duderstadt

Duderstadt. Im Kurs lernen Teilnehmer den Kindern spielerisch Schnitzregeln zu vermitteln.

Kinder sind oft von Schnitzarbeiten fasziniert. Bei angemessener Anleitung fördert das Schnitzen wichtige Fähigkeiten wie Feinmotorik, Ausdauer und Konzentration, Kreativität und das Selbstbewusstsein, wenn man etwas Schönes oder Nützliches geschaffen hat, meint Christoph Neumann vom Naturerlebniszentrum Gut Herbigshagen. Außerdem lernen die Mädchen und Jungen verantwortungsbewusst mit einem nicht ganz ungefährlichen Werkzeug umzugehen. Schnitzen mit Grünholz eignet sich seiner Ansicht auch gut, um Kindern Naturnähe zu vermitteln, denn Stöcke wüchsen nicht im Kinderzimmer.

„Im Kurs lernen die Teilnehmer, Kindern spielerisch die Schnitzregeln zu vermitteln und das Schnitzen technisch richtig anzuleiten“, so Rómulo Aramayo Schenk, Mitarbeiter der Heinz -Sielmann-Stiftung. Sie erhalten einen kleinen Einblick in mögliche Schnitzprojekte, wie zum Beispiel Mikadostäbe, Gabeln, Buttermesser oder Löffel sowie Musikinstrumente und schnitzen diese selbst, um sie Kindern im Rahmen ihrer Arbeit in Kindergarten, Grundschule, Hort und anderen Einrichtungen beibringen zu können. Dabei wird auch gezeigt, welches Werkzeug und Holz gut zu verwenden ist.

Der Kurs findet am Samstag, 9. April, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf Gut Herbigshagen statt. Interessierte werden gebeten, sich unter www.naturschule.de anzumelden. Anmeldeschluss ist der 9. März

Weitere Informationen unter Tel.: 05527/914 314