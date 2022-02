Schnuppertag am Leinefelder Gymnasium steht vor der Tür

Leinefeld. Viert- und Zehntklässler können Gymnasium zum Beispiel bei einer Schulrallye kennenlernen.

Zum Schnuppertag lädt das Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasium in Leinefelde Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen am Mittwoch, 23. Februar, von 8.30 bis 12 Uhr ein. Der Tag beginnt für alle in der Aula. Unter Einhaltung der Hygieneregeln können anschließend erste Unterrichtserfahrungen in kleinen Gruppen in den Fächern Mensch-Natur-Technik, Geschichte, Englisch und Kunsterziehung gesammelt werden, so Schulleiterin Kerstin Wünsche. Außerdem besteht die Möglichkeit, wichtige Stationen in der Schule im Rahmen einer Schulrallye zu erkunden. Begleitet werden die Viertklässler von Schülern der 11. Klasse.

Pandemiebedingt werde es an diesem Tag keine Veranstaltung für Eltern geben, informiert die Schulleiterin, die auf Verständnis hofft.

Für interessierte Schüler der 10. Klassen der Regelschulen, die nach dem Realschulabschluss zum Gymnasium wechseln möchten, findet ebenfalls am 23. Februar dann aber von 14.30 bis gegen 16 Uhr in der Aula des Leibniz-Gymnasiums eine Informationsveranstaltung zu den Themen Oberstufe, Seminarfach, zweite Fremdsprache sowie iPad-Nutzung statt. Anmeldungen für beide Veranstaltungen sind bis 21. Februar im Sekretariat des Gymnasiums möglich.

Kontakt: Tel. 03605/513 483 oder E-Mail an: sekretariat@gymnasium-leinefelde.de