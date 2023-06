Schockanrufer in einem Eichsfelder Nachbarlandkreis scheitern kläglich

Witzenhausen. Die von Trickbetrüger ausgewählten „Opfer“ erwiesen sich in Witzenhausen wachsam. Sie meldeten sich bei der Polizei oder legten einfach auf.

Pech hatten Trickbetrüger am Montag in Witzenhausen und Umgebung. Die ausgesuchten „Opfer“ jedenfalls erwiesen sich als ausgesprochen wachsam.

Unbekannte riefen laut Polizei im Zeitraum zwischen 18 und 21.40 Uhr bei verschiedenen Leuten im Alter zwischen 53 und 80 Jahren an und warnten diese, dass eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft unterwegs sei. Eine Liste hätte die Namen der „vermeintlichen Opfer“ zu Tage gebracht, die nun vor dem Verlust von Wertgegenständen zu schützen seien. In zwei Fällen wurde von den Telefonbetrügern der Name Alex Mührens mit der Dienstnummer 4862071 als angeblicher Polizeibeamter genannt. In einem weiteren Fall gab sich der Anrufer als Polizeibeamter Marius Schröder mit der Dienstnummer 18563941 aus.

Die Angerufenen allerdings ließen sich nicht über den Tisch ziehen und legten entweder auf oder gaben an, sich bei der Polizei rückversichern zu wollen, woraufhin die Täter das Gespräch beendeten.

Unter den Angerufenen war auch eine 85-Jährige, die am Montag gegen 15.15 Uhr von einem Mann telefonisch in die Irre geführt werden sollte. Der gab an, ihr Sohn zu sein. Die Seniorin beendete das Gespräch einfach.