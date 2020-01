Schüler-Konzert für guten Zweck in Dingelstädt

Die Dingelstädter Gymnasiasten geben ein Konzert in St. Gertrud.

Dingelstädt. Schüler des Dingelstädter Gymnasiums geben ein nachweihnachtliches Konzert in der katholischen Pfarrkirche.

Die Schüler des Staatlichen Gymnasiums St. Josef Dingelstädt laden für Freitag, 10. Januar, um 17 Uhr zu einem nachweihnachtlichen Konzert in die St.-Gertrud-Kirche ein. Während der Veranstaltung werden die Schüler eine Spende an einen Vertreter des Kinderhospizes Mitteldeutschland übergeben. Für eine Verpflegung am Ende des Konzertes ist gesorgt. Die Einnahmen kommen einem sozialen Zweck zugute. Die Gymnasiasten würden sich über viele Besucher freuen.