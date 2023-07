Schützenfest in einer Eichsfeldstadt mit Premiere

Worbis. In Worbis werden die neuen Majestäten beim traditionellen Schützenfest gekürt. Auch die Bürger sind gefragt.

Die Schützengesellschaft Worbis von 1576 fiebert schon jetzt dem Wochenende entgegen, denn vom 14. bis 17. Juli wird das Schützenfest gefeiert. „Und dieses Jahr gibt es eine Premiere“, verrät Hauptmann Marko Godau und macht neugierig. Die Feierlichkeiten finden wie in den 1990er Jahren auf dem Schützenplatz im Festzelt statt.

Die Schützen freuen sich auf viele Gäste und haben ein großes Programm vorbereitet. Den Auftakt bildet das Vereinsschießen am Freitag. Los geht es um 18 Uhr, ausgeschossen wird der Wanderpokal der Brauerei Neunspringe unter den örtlichen Vereinen. Zudem können alle Worbiser ab 18 Jahren um den Krengeljägerpokal wetteifern. Geschossen wird mit dem KK-Sportgewehr auf 50 Meter unter Anleitung der Schützen, so Marko Godau, der darauf verweist, dass keine Anmeldung erforderlich ist. Ab 21 Uhr übernimmt dann Festwirt Christian Gassmann die Regie und startet mit dem Glashaus eine 90/2000er Open-Air-Party, zu der alle eingeladen sind.

Bitte an die Anwohner um Verständnis

„Das Festgelände wird dazu von Freitag bis Samstagvormittag vollständig abgesperrt“, sagt der Hauptmann. Geparkt werden kann auf dem Parkplatz am Glashaus sowie einseitig entlang der Duderstädter Allee. Godau bittet die Gäste, die Hinweisschilder zu beachten und die Anwohner um Verständnis.

Ganz im Zeichen der Tradition beginnt der Samstag mit dem Schützenfrühstück, mit dem der amtierende König Michael Groß seinen Ausstand gibt. Ab 14 Uhr findet das Vogelschießen auf den Schützenvogel statt, dazu spielt die Blaskapelle Effelder. „An diesem Wettkampf nehmen nur ehemalige Könige der Gesellschaft teil und kämpfen um die Würde des Schützenkaisers“, so Godau. Das Schießen findet in der Öffentlichkeit statt. Für Speis und Trank ist gesorgt. Den Auftakt macht der amtierende Kaiser, bevor Bürgermeister und Vertreter der Kirchen je einen Ehrenschuss abgeben dürfen.

Ab 20 Uhr ist Tanz im Festzelt mit Proklamation der Majestäten durch den Hauptmann und die Schießsportleiter. Für Musik sorgt Ronald Gäßlein mit seiner Gitarre. Einlass ist ab 19 Uhr auf dem Gelände des Schützenplatzes.

Angebote für Kinder

Am Sonntag geht es weiter, und zwar mit dem Abholen des neuen Schützenkönigs. Dann ziehen die Schützen zum Festzelt. Um 10.30 Uhr ist das Schützenhochamt an der Rochuskapelle, zu dem alle Gemeindemitglieder und Gäste willkommen sind. Es folgt die Kranzniederlegung, so Godau. Danach ist für das leibliche Wohl gesorgt. Um 13.30 Uhr treffen sich die Schützen auf dem Friedensplatz, danach startet der Festumzug mit befreundeten Vereinen und Musik. Es geht vom Rathaus, Krengeljägerstraße, Mittelstraße, Lange Straße, Obertor, Duderstädter Allee zum Schützenplatz wo ein Platzkonzert ab 15.30 Uhr auf die Gäste wartet. Der Eintritt ist frei.

Für Kinder von sechs bis 12 Jahren bieten die Schützen draußen ein Kinder-Lichtschießen. Hauptpreis: die Schützenente. Zudem gibt es eine Hüpfburg, DRK und Feuerwehr stellen sich vor. Der Gewinner des Lichtschießens wird gegen 17 Uhr bekanntgegeben.

Gern dürfe in der Innenstadt entlang der Marschroute des Umzuges geschmückt werden, sagt Godau.