Die Schützenkönige und ihr Gefolge bleiben noch bis zum kommenden Jahr im Amt - das diesjährige Schützenfest in Dingelstädt wurde abgesagt.

Schützengesellschaft 1667 Dingelstädt sagt ihr Fest ab

Bereits in vollem Gange waren die Vorbereitungen für das Schützenfest, zu dem die Schützengesellschaft 1667 Dingelstädt jedes Jahr am ersten Juliwochenende einlädt. Doch die Corona-Pandemie machte den Unstrutstädtern einen Strich durch die Rechnung.

„Die Bands und Kapellen sind bereits im November vergangenen Jahres gebucht worden. Wir haben uns so gefreut, dass wir die ‚Achertäler Partyband‘ aus dem Schwarzwald für unser Fest gewinnen konnten, die über die Landesgrenze Bayerns und Österreichs bekannt sind“, sagt Schriftführerin Janett Beck. Die Werrataler Musikanten aus Sachsenbrunn und das Hainich-Feuer-Trio sollten außerdem für ein schönes und zugleich musikalisches Fest sorgen.

„Noch vor Wochen hätten wir nicht im Geringsten geglaubt, dass wir uns über eine Absage des Schützenfestes 2020 unterhalten müssen. Die Pandemie hat uns überrascht, wie jeden anderen auch. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir gehofft, jedoch musste zur Klarheit für die Vereinsmitglieder und auch aller Dingelstädter Bürger eine Entscheidung gefällt werden“, erzählt die Vereinsfrau. Und die haben sich die Schützen nicht leicht gemacht.

Es gab zahlreiche Rücksprachen und einen ständigen Austausch mit Behörden, der Stadtverwaltung, und stets hatten die Verantwortlichen der Gesellschaft die Berücksichtigung der Auflagen, die der Freistaat erließ, im Blick. Schweren Herzens, so Janett Beck, entschloss sich der Vorstand am Ende dazu, das Traditionsfest, das einen hohen Stellenwert in der Stadt genießt, abzusagen.

Majestäten bleiben bis zum nächsten Schützenfest im Amt

Eine Durchführung der Veranstaltungen wäre ein zu großes Gesundheitsrisiko für unsere Mitglieder und Festbesucher“, war man sich einig. Und eine Verschiebung gestaltete sich aufgrund des Zeitfensters und wegen der Rücksichtnahme auf Veranstaltungen anderer Vereine in Dingelstädt ebenfalls schwierig.

Auch die Majestäten würden dann nicht in den Genuss des vollen Königsjahres kommen, meint Janett Beck. Denn zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg und der Neugründung der Schützengesellschaft 1992 können keine Königinnen und Könige ausgeschossen werden. Das bedeutet, dass die derzeitigen Majestäten bis zum nächsten Schützenfest im kommenden Jahr im Amt bleiben.

Für die Organisatoren heißt es also, das Schützenfest rückabzuwickeln. „Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und erarbeiten im Hintergrund Möglichkeiten über vereinsinterne Alternativen, die wir eventuell, entsprechend der Situation im Herbst, mit unseren Vereinsmitgliedern angehen möchten“, sagt Janett Beck. Und sie möchte sich bei der Stadtverwaltung Dingelstädt, den Behörden, dem Schützenkreis Obereichsfeld sowie dem Kreissportbund Eichsfeld für die gute Zusammenarbeit, in der schwierigen Zeit bedanken und hofft außerdem, dass alle Schützenfreunde und Gäste Verständnis für die Entscheidung haben.