Schule ohne Schüler

Seit Dienstag sind die Schulen in ganz Thüringen geschlossen. So stehen auch die Schulhäuser im Eichsfeld weitgehend leer. „Irgendwie gespenstisch – so eine Schule ohne Schüler“, sagt Peter Krippendorf, Schulleiter am St.-Josef-Gymnasium Dingelstädt, während er das leere Treppenhaus entlang geht. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zwar halten in der Schule mehrere Lehrer täglich die Stellung, aber es gab bisher keine Betreuungsanträge seitens der Eltern. „Vielleicht ändert sich das in der kommenden Woche“, sagt Krippendorf. „Mir ist Leben in der Schule deutlich lieber.“

Obwohl sich Schüler und Lehrer nicht sehen, stehen sie dennoch in Kontakt. Zum einen hilft die Internetseite der Schule, auf der jahrgangsweise Aufgaben für zu Hause zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin hat jeder Schüler die dienstliche E-Mail-Adresse seines Klassenlehrers. Der steht wiederum mit allen Fachlehrern in Verbindung. So können Fragen schnell geklärt werden. Großes Glück habe das Gymnasium vor allem damit, dass es seit vier Jahren in den Klassenstufen neun bis zwölf mit Tablets arbeitet, so der Schulleiter.

Mithilfe der App werden Mathe-Aufgaben kontrolliert

Mit Hilfe einer App kann Krippendorf, der Mathematik unterrichtet, also Arbeitsblätter, Aufgaben und Hinweise an seine Schüler verteilen. Die bearbeiten diese, und der Lehrer hat die Möglichkeit, innerhalb der App die Korrektur zu senden und wie in einem Chat Fragen zu beantworten. Das gehe auch mal bis spät abends. Auch sieht Krippendorf genau, wer seine Aufgaben bereits gemacht hat – und wer nicht.

„Das Ganze funktioniert aber nur deshalb so gut, weil wir es vorher auch schon genutzt haben.“ So etwas jetzt einzuführen, quasi unvorbereitet, wäre nicht vorstellbar. Lehrer und Schüler kennen sich mit der Technik aus, haben schon viel mit ihr gearbeitet. In diesem Jahr soll das erste mal das Abitur mit Hilfe der Tablets am Gymnasium geschrieben werden.

Von Schülern keine Spur

Auch in der Regelschule Johann Carl Fuhlrott in Leinefelde ist weit und breit von Schülern keine Spur. Auch dort hat man das Kollegium eingeteilt, immer drei Lehrer sind vor Ort. Die Aufgaben für die Schüler hat man am Montag mitgegeben und dafür glücklicherweise vorgearbeitet. „Wir haben eine Schließung schon erahnt, aber es war am Freitag schon ein kleiner Schock, dass es dann sehr schnell gehen sollte“, sagt Schulleiterin Gabriele Körner. Die Aufgaben gibt es digital, aber auch auf Papier. „Weil wir wissen, dass manche Kinder zu Hause keinen Computer haben.“

Viele Schüler hatten ihr noch am Freitag gesagt: „Sie können doch die Schule nicht einfach zumachen.“ In der Regelschule gibt es das Angebot, angemeldet mit Fragen vorbei zu kommen oder auch das Computerkabinett zu nutzen, zum Beispiel für die Arbeit an der Projektarbeit, die Teil der Prüfungen ist. Für die können auch Konsultationen mit den Lehrern organisiert werden. „Alles, so lange wir dürfen“, sagt die Schulleiterin. „Was uns vor allem fehlt, ist der Digitalpakt. Tablets oder eine Cloud würden uns natürlich in so einer Situation sehr helfen – uns Lehrern und vor allem den Schülern.“

Mail-Adressen für jeden Lehrer

Das Bildungsministerium hat eine solche Cloud, also einen virtuellen und sicheren Raum, in dem Daten hinterlegt werden können, nun für ausgewählte Schulen zur Verfügung gestellt, sagt Peter Krippendorf. Am Dingelstädter Gymnasium wird die jetzt genutzt. Darin sind, bildlich gesprochen, Fächer eingerichtet, zu denen der Schüler und der zuständige Lehrer Zugriff haben.

Auch gab das Ministerium kürzlich vor, dass alle Schulen eine dienstliche E-Mail-Adresse für alle Lehrer einrichten müssen. „Das kommt uns zu Gute“, sagt Gabriele Körner. „So können wir immer in Verbindung bleiben.“ Die Schulleiterin der Leinefelder Regelschule kann der Corona-Krise auch gute Dinge abgewinnen. „Die Schüler lernen in dieser besonderen Zeit, sich selbst besser zu strukturieren. Das ist ein Lerngewinn. Aber sie werden auch einsam werden, denn Schule ist ja nicht nur Bildungs-, sondern auch Sozialraum.“ Im Kollegium spürt sie größeren Zusammenhalt. „Man hat jetzt auch mal Zeit, über gewisse Dinge zu reden.“ Und es ist auch mehr Zeit da, um Aufgaben, die im Schulalltag hinten anstehen müssen, anzugehen. So erarbeiten die Kollegen in Leinefelde zum Beispiel gerade ein Medienkonzept.

Zehn Schüler in Niederorschel betreut

Die Suche nach Schülern endet dann in der Grundschule in Niederorschel erfolgreich. Dort werden derzeit um die zehn Kinder betreut. Dazu zählen zwei Stunden fachliche Betreuung und ansonsten andere Beschäftigung, sagt Schulleiterin Kerstin Weidner. Und weil das Schulessen nicht vom Großlieferanten kommen kann, wird das kurzerhand selbst übernommen. In der Küche vor Ort dürfen da auch die Schüler selbst mithelfen. Außerdem stehen Schulgartenarbeiten an – das gute Wetter macht es möglich – und auch in den Klassenräumen ist Zeit für den Frühjahrsputz.

Auch in der Grundschule bekamen die Schüler am Montag ihre Aufgaben für die kommenden Wochen. Mit Unterrichtsmaterial versorgt, wurden sie nach Hause geschickt. Die Lehrer stehen mit den Eltern in Verbindung, beantworten Fragen. Dort liegt es nun in der Verantwortung der Eltern, im Sinne ihres Kindes die Erledigung der Aufgaben zu überwachen, denn kontrolliert wird auch das.

Im Gymnasium Dingelstädt hat sich derweil der Schülerrat etwas überlegt, um die Eltern von Mitschülern zu Hause zu entlasten. Elf Schüler der elften Klasse haben sich bereit erklärt, die Kinderbetreuung bei Eltern zu übernehmen, die sonst niemanden dafür haben. Die Verteilung erfolgt über den Schulleiter. Er betont, dass es sich dabei um eine Eins-zu-eins-Betreuung handele, die im Hause der Familie erfolgt, nicht in der Schule. Ein ähnliches Angebot gilt auch für ältere Menschen, denen die Schüler mit einem Gang in den Supermarkt helfen können.