Eine Frau findet Zuflucht in einer Frauenschutzwohnung.

Schutz für Frauen und Kinder

Die Frauen- und Kinderschutzwohnung des DRK-Kreisverbandes Eichsfeld ist auch während der Corona-Krise erreichbar und aufnahmebereit. Das teilt die Einrichtung mit. Die telefonische Beratung sei rund um die Uhr verfügbar. Außerdem gibt es Online-Beratungen per E-Mail, und zwar von Montag bis Freitag während der regulären Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Der persönliche Kontakt sei nur im Fall einer Aufnahme unter den derzeit geltenden Auflagen möglich, auch diese werde 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche gewährleistet, heißt es aus der Frauen- und Kinderschutzwohnung.

Die Kontaktmöglichkeiten sind unter Telefon: 03605/518798 oder 0172/3675466 sowie per E-Mail: frauenschutzwohnung@drk-eichsfeld.de.