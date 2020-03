Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwere Vorwürfe bestätigen sich nicht

Das sind sehr schwere Anschuldigungen, die die Staatsanwältin am Amtsgericht in Mühlhausen vorträgt. „Wenn man das so hört, ist man doch sehr erschüttert“, ist die Meinung vieler Menschen im Gerichtssaal. Weil auch der Richter dieser Meinung ist, hatte er einen Sachverständigen hinzugezogen. Drei Frauen im Alter zwischen 42 und 58 Jahren müssen sich wegen grober Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten. Zwei von ihnen arbeiteten in einer Heiligenstädter Kindertagesstätte, die auch behinderte Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren betreut. Die ältere Angeklagte hatte sich als Leiterin um die Verwaltung und „den Bürokram“ gekümmert, war aber auch bei der Aufsicht der Kinder dabei. Die jüngeren Frauen waren Sozialassistentin, Heilerziehungspädagogin und Logopädin. Sie nahmen regelmäßig an Aus-und Weiterbildungen teil. Die Einrichtung stand unter Aufsicht der „Lebenshilfe“ und dem Sozial Psychiatrischen Zentrum in Göttingen. Von dort bekamen sie die psychiatrischen Befunde der Ärzte und Psychologen. So gibt es für jede körperliche und geistige Einschränkung gesonderte Maßnahmen, Hilfsmittel und Verhaltensweisen. Wenn neue Kinder mit anderen Behinderungen angemeldet wurden, wurden die Frauen zu den notwendigen neuen Maßnahmen geschult.

Diese Mitarbeiterinnen waren zusätzlich zu den Erzieherinnen tätig, um diese zu unterstützen. Nicht selten gab es eine direkte Betreuung von zwei zu eins. Außenstehende, auch Eltern oder mit der entsprechenden Behinderung nicht vertraute Personen konnten manche „Handgriffe“ nicht als Therapiebehandlung erkennen. Daher kamen bestimmte „Zwangshandlungen“ nicht gut an, wie den Mund zu öffnen für die Nahrungsaufnahme oder das Befestigen eines Kindes an ein Gestell, damit es aufrecht stehen kann. Für Personen, die keine entsprechende Ausbildung haben, mussten diese Tätigkeiten wie Gewalt oder Misshandlungen aussehen. Doch alle diese Maßnahmen waren berechtigt, wenn sie exakt ausgeführt, geübt und von den Ärzten verordnet worden waren. Eine der Angeklagten durfte einen solchen Griff sogar am Amtsrichter vorführen. Obwohl der sachverständige Professor sein in einem Team erarbeiteten Gutachten nicht vortrug, bestätigte er jedoch in jedem der angeklagten Fälle, dass die Maßnahmen richtig waren. Sie waren auch angeordnet. Dagegen konnte die Staatsanwältin keine Argumente finden. In der Anklage hören sich die Fakten zwar wie Misshandlungen an, nach der Erklärung sind sie jedoch als Arbeitsmittel verständlich. Daher kann die Staatsanwältin nur einen Freispruch beantragen. Die Verteidiger sind von einem umfangreichen Plädoyer befreit. Es braucht auch keine der vorbereiteten Beweisanträge. Die Anwälte machen aber der Staatsanwaltschaft im allgemeinen große Vorwürfe, nicht ausreichend zu den Vorwürfen recherchiert zu haben. Die für die Verwaltung zuständige Angeklagte war auch gar nicht in die Vorgänge einbezogen. Das Gericht spricht alle drei Frauen von den Vorwürfen frei. Die Anklage hätte gar nicht erhoben werden dürfen, resümiert der Richter zum Schluss. Die Kinder hatte auch niemand gefragt. Viele der Eltern hatten sich für die drei Frauen eingesetzt. Alle angereisten Zeugen konnten entlassen werden. Das Urteil wird rechtskräftig.