Schwerer Unfall im Eichsfeld auf der B 247

Worbis. Zwischen Worbis und Leinefelde wurden am frühen Samstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen gegen 1.55 Uhr auf der B 247 zwischen Worbis und Leinefelde nahe der Anschlussstelle der A 38 ereignet. Laut Polizei war ein Pkw auf gerader Strecke aus noch ungeklärter Ursache frontal in den Gegenverkehr geraten. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich Samstagmorgen gegen 1.55 Uhr. Foto: Feuerwehr Worbis

Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Worbis, Leinefelde, Breitenbach, Birkungen und Kallmerode. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz. Die Kameraden mussten die beiden Fahrer mit hydraulischen Rettungsgeräten aus den Fahrzeugen befreien, um sie an den Rettungsdienst zu übergeben.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Für ihn leuchteten die Feuerwehrleute einen Landeplatz aus. Ein Unfallbeteiligter wurde nach Erfurt ins Krankenhaus geflogen, der zweite kam nach Nordhausen ins Krankenhaus. Die Polizei hatte einen Gutachter angefordert, um den Unfallhergang rekonstruieren zu lassen. Auch zur Unterstützung von dessen Arbeit sorgte die Feuerwehr für Ausleuchtung.

Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Eichsfelder Polizei zunächst auf etwa 30.000 Euro. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt.