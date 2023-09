Schwerer Unfall im Eichsfeld: Lkw und Zug stoßen zusammen – Bahnstrecke mehrere Stunden gesperrt

Am Bahnübergang in der Beinröder Straße in Birkungen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Lkw.

Birkungen. Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Unfall am Bahnübergang in Birkungen. Notarzt, Rettungshubschrauber, Sanitäter, Polizei und Feuerwehren sind derzeit noch im Einsatz.

Am Donnerstag gegen 10 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem Unfall am Bahnübergang an der Beinröder Straße in Birkungen gerufen. Dabei handelt es sich um den Übergang in unmittelbarer Nähe der Haltestelle der Deutschen Bahn im Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis. Es kam zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Regionalzug der Deutschen Bahn.

Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Unfall am Bahnübergang in Birkungen. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thueringen

Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Ein Lkw und ein Zug stießen zusammen. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thueringen

Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thueringen

Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Bahnstrecke Leinfelde - Mühlhausen wurde gesperrt Foto: Eckhard Jüngel

Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Notarzt, Rettungshubschrauber, Sanitäter, Polizei und Feuerwehren kamen zum Einsatz. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thueringen

Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Nach ersten Erkenntnissen gibt es mehrere leichtverletzte Personen. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thueringen

Unfall an Eichsfelder Bahnübergang: Zug fährt in Lkw Die Polizei bittet die Bevölkerung die Zufahrtswege zum Unfallort für Einsatzfahrzeuge unbedingt frei zu halten. Foto: Eckhard Jüngel

Im Einsatz sind derzeit Notarzt, Rettungshubschrauber, Sanitäter, Polizei und Feuerwehren. Aufgrund der umfangreichen Einsatzmaßnahmen vor Ort wird die Bahnstrecke Leinefelde nach Mühlhausen voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zur Unfallursache werden die Ermittlungen gegenwärtig geführt. Nach ersten Erkenntnissen gibt es mehrere leichtverletzte Personen. Die Polizei bittet die Bevölkerung die Zufahrtswege zum Unfallort für Einsatzfahrzeuge unbedingt frei zu halten.

Schwerer Zugunfall im Eichsfeld - Video: Eckhard Jüngel

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.