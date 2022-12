Scooter auf Burg Scharfenstein

Beuren. Eröffnung des neuen Konzertgeländes im Juni 2023 geplant. Ticketvorverkauf ist angelaufen

Das erste große Konzert nach der Fertigstellung des Veranstaltungsgeländes unterhalb Burg Scharfenstein wird ein Open-Air mit der Band „Scooter“. Das Konzert wird von der Agentur Appel & Rompf aus Erfurt veranstaltet und am Samstag, 10. Juni 2023, stattfinden. Der Vorverkauf läuft bereits. Innerhalb der ersten zwei Stunden wurden für den Auftakttermin der Scooter-Tour 2023 schon hunderte Tickets verkauft. „Wir freuen uns sehr, das Gelände mit so einem tollen Event gleich im nächsten Sommer wieder eröffnen zu können“, sagt Bürgermeister Christian Zwingmann (parteilos), der das Vorhaben, den Scharfenstein mit Konzertveranstaltungen bundesweit bekannt zu machen, voll unterstützt. Im Juni 2022 – zwischen den zwei großen Bauabschnitten – kamen insgesamt rund 9000 Musikfans auf das Burggelände zu „Fury in the Slaughterhouse“ und „In Extremo“ dabei zu sein.

H.P. Baxxter ist das Gesicht von "Scooter". Foto: Philip Nuernberger

Bis Juni kommenden Jahres, so heißt es von der Stadt, werde sie rund 2,5 Millionen Euro investiert haben – bei 75 Prozent Förderung über das Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“. Entstanden sei dann innerhalb von zwei Jahren ein rund 15.000 Gäste fassendes Gelände mit befestigtem Bühnenplatz, umlaufender Umfahrung, Mehrzweckgebäude sowie Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüssen. Es wird teilweise eingezäunt und begrünt.

Derzeit laufen die Restarbeiten an der rund 1,2 Hektar großen Veranstaltungsfläche und werden die letzten Innenausbau-Gewerke für das Gebäude ausgeschrieben, das sanitäre Anlagen und Aufenthaltsräume für die Veranstalter beinhaltet.

Gelände steht auch für kleinereVeranstaltungen zur Verfügung

Die Stadt werde auch beim Scooter-Konzert wieder eng mit dem Veranstalter zusammenarbeiten. Und es würden wieder viele Ehrenamtler, insbesondere aus den Feuerwehren der Stadt, am Start sein, um solch ein Konzert überhaupt möglich zu machen. Die EW Bus bereite sich ebenfalls vor, denn auch bei Scooter werden alle Gäste mit Bussen von Leinefelde aus, wo Parkplätze ausgewiesen werden, zum Konzert und wieder zurückgebracht.

Das neue Gelände wird nicht nur für Großveranstaltungen zur Verfügung stehen. Auch kleinere Events, wie der Scharfensteinlauf, können hier weiterhin stattfinden. Dazu erarbeitet die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen analog zur Obereichsfeldhalle eine Entgelt- und Benutzerordnung.

Tickets gibt es ab nächster Woche im Bürgerbüro der Stadt Leinefelde-Worbis und im Ticketshop Thüringen.