Sechs Optionen für provisorischen Kindergarten in Kallmerode

So gut besucht war die Ortsteilratssitzung in Kallmerode lange nicht mehr, aber es ging auch um ein für viele wichtiges Thema: den Kindergarten. Schon lange ist man auf der Suche nach Fördergeldern für den nötigen Neubau, auch vor der Fusion mit der Einheitsstadt Leinefelde-Worbis. Im vergangenen Jahr hat man aber für drei Anträge Absagen bekommen. Und nach einem Betriebserlaubnisverfahren im November stand trotz aller Bemühungen und Verhandlungen fest: Der Katholische Kindergarten St. Josef wird zum 30. April stillgelegt, eine langfristige Verlängerung ist unwahrscheinlich.

Ein echtes Problem für viele Eltern

Das ist für viele Eltern, auch die werdenden und planenden, ein echtes Problem. Sie wollen den Kindergarten im Ort behalten, die Kinder nicht nach Leinefelde fahren müssen. Bürgermeister Torsten Städtler weiß das und hatte deshalb Tobias Otto, Fachamtsleiter Zentrale Verwaltung, zur Sitzung am Mittwoch eingeladen. Der konnte immerhin verkünden, dass ein Landkreisförderprogramm 39.000 Euro in Aussicht gestellt hat. Das Geld wäre bis Ende 2021 verfügbar. Auch für ein neues Förderprogramm habe man den Antrag fristgerecht eingereicht. Und wenn die Eingangsbestätigung da sei, würde er selbst „mit einer Stracke nach Gotha fahren“ und bei der Fördermittelstelle den Bedarf untermauern.

Im Haushalt der Stadt Leinefelde-Worbis sind 300.000 Euro für den Neubau des Kindergartens eingestellt. Bürgermeister Marko Grosa (CDU) machte seine Unterstützung noch einmal deutlich und lobte die Kallmeröder, die fleißig vorgearbeitet hatten. Er selbst habe beim Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) das Anliegen mündlich vorgebracht und gemeinsam mit Ortsteilbürgermeister Torsten Städtler einen Brief nach Erfurt geschrieben.

Kindergarten „macht dörflichen Charakter aus“

Bis aber Fördermittel fließen und somit an einen Neubau gedacht werden kann, müssen die Kinder erstmal untergebracht werden. Und dafür zählte Torsten Städtler gleich sechs Alternativen auf. Die ersten beiden würden einen Umzug aus dem Dorf heraus bedeuten: Der Bonifatius Kindergarten in Leinefelde ist aktuell in Räumen neben der Bonifatiuskirche untergekommen, wenn der in naher Zukunft wieder in sein altes Domizil zieht, könnte der Kallmeröder Kindergarten als eigene bestehende Einrichtung vorübergehend in die Räume neben der Kirche ziehen. Die zweite Möglichkeit wäre, 30 Kinder im Souterrain des dann sanierten Bonifatius-Kindergartens unterzubringen.

Dazu hatte Christina Kruse vom Kirchortrat Neuigkeiten. Sie sagte, dass „Bonifatius nicht mehr zur Verfügung“ stehe und sie würde den Verbleib des Kindergartens, in welcher Form auch immer, im Dorf favorisieren, denn „das macht den dörflichen Charakter aus und niemand muss noch irgendwo hinfahren“. Dafür erntete sie Applaus der rund 60 Bürger im Raum.

Die waren sichtlich zufriedener, als Torsten Städtler mit den anderen Vorschlägen fortfuhr. So gebe es die Möglichkeit, einen provisorischen Container-Kindergarten zu errichten. Man habe so etwas in Floh-Seligenthal in Südthüringen gesehen und das habe gut gefallen. In Kallmerode habe man aber andere Platzanforderungen, die Frage der Nachnutzung sei nicht geklärt und die hohen Kosten schreckten ab. Auch besteht die Sorge, dass aus so einem Provisorium schnell eine Dauerlösung wird.

Blockhaus als Option

Auch die Option eines Blockhauses warf der Bürgermeister in den Ring. Die Kosten würden im Vergleich zu Containern deutlich geringer sein und es wäre zügig gebaut. Außerdem führte er noch die Idee eines Kindergartens aus Bauwagen an. Da wäre man auch sehr mobil. Aktuell warte er noch auf eine Kostenschätzung und Bilder, „weil so richtig vorstellen kann ich mir das noch nicht“.

Die meiste Zustimmung erhielt aber mit Abstand der Vorschlag, die Räume oberhalb des Saals zu nutzen, also die, in denen der Ortsteilrat gerade tagte und die auch von Vereinen genutzt werden. Volker Bierschenk vom Kirchenvorstand hatte dazu auch gleich parat, welche Veränderungen am Haus nötig wären, um die Kinder sicher unterzubringen: ein Fangschutzgitter für Innen, Abfänge bei den Fluchtmöglichkeiten, ein Geländer am Flachdach und ein paar Podeste. „Relativ überschaubar“, nannte er das und schätzte die Kosten auf 20.000 bis 30.000 Euro.

Bürgermeister mahnt Verständnis und Geduld an

Die Zustimmung aus den Reihen der Bürger wertete der Bürgermeister als eindeutiges Votum, diesen Plan zu verfolgen. Er mahnte aber auch Verständnis und Geduld an, denn man müsse sich im Klaren darüber sein, dass damit Einschränkungen für die Vereine einhergehen. Da traf es sich auch gut, dass die Eigentümerin des Marienheims, dem alten, kleinen Saal, anwesend war und versprach, dass Vereine die Räume dort gern nutzen dürfen.

„Ich bin absolut überzeugt, dass wir das hinbekommen“, sagte Torsten Städtler am Ende der Debatte und rief dazu auf, positiv zu denken. „Kindergarten ist Gemeindeleben und deshalb äußerst wichtig.“