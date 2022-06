Sehenswerte Objekte inmitten der Blütenpracht

Das Sangerhäuser Rosarium lädt auch in diesem Jahr zu "Rose trifft Kunst" ein.

Sangerhausen. Sangerhäuser Rosarium lädt zur Ausstellung „Rose trifft Kunst“ ein.

In der größten Rosensammlung der Welt – im Sangerhäuser Rosarium – soll ab 1. Juli eine Vielzahl von Kunstwerken eine ganz besonders reizvolle Symbiose mit der üppigen Blüte und dem Duft der Rosen eingehen, kündigt die Rosariumsprecherin Karin Thom an. Nach der positiven Resonanz auf die beiden bisherigen Open-Air-Ausstellungen „Rose trifft Kunst“ in den vergangenen zwei Jahren dürfen sich die Besucher des Rosariums auf den diesjährigen Höhepunkt freuen: Inmitten der Blütenpracht der Rosensammlung präsentieren 30 Künstler aus ganz Deutschland ihre Kunstobjekte.

Vertreten sind Werke verschiedener bildnerischer und kunsthandwerklicher Genres. Zur Verarbeitung kommt eine Vielfalt von Materialien wie Stahl, Marmor, Stein, Glas und Holz bis zur Keramik. Einige der Künstler wie Inka Dybus und Gregor Doc Davids waren schon in den vergangenen Jahren unter den Ausstellern.

Erstmalig vor Ort ist „Into Africa“ – die Skulpturengalerie Wernsbach, die zusätzlich während des gesamten Ausstellungszeitraums Bildhauerworkshops anbietet. Zur Finissage am Abend des 20. August werden die Kunstobjekte illuminiert und mit ausgefeilten Lichteffekten in Szene gesetzt.