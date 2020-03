Selbstironie und Witz auf Burg Bodenstein

Die Kabarettistin Anna Piachotta aus Cochem in Rheinland-Pfalz gab sich am Freitagabend auf der Burg Bodenstein die Ehre und präsentierte vor mehr als 100 Besuchern ihr Programm „Leben leicht gemacht“. Die 39-Jährige setzte sich gleich an den Flügel und begann ihr erstes Lied mit den Zeilen: „Heute ist ein sonniger Tag, heut’ hat mein Mann mich hintergangen, er hat was mit Silke angefangen“.

So startete Piachotta mit einer gewissen Portion Sarkasmus und ließ die Leute wissen, dass sie wegen einer Bronchitis um ein Haar nicht hätte auftreten können. Als sie feststellte, dass die Gäste vermutlich traurig und depressiv seien, gab die ausgebildete Küchenpsychologin, wie sie sich nannte, Ratschläge für einen gelingenden Abend. Sie sei vor Kurzem in eine 700-Seelen-Gemeinde gezogen, wo fast jeder Dorfbewohner einen Traktor habe, nur eben sie nicht. Dass sie im Dorf niemand grüßte, habe ihr lange zu denken gegeben. Seitdem sie angekündigt habe, sich auch einen Traktor zu kaufen, werde sie von den Dorfbewohnern bestens behandelt.

Sie sprach anschließend von TV-Sendungen, die depressiv machten. Selbst Nachrichten machten sie überaus depressiv. Also bete sie ab jetzt für ein besseres Fernsehprogramm und dafür, dass die Welt besser werde. Auch Talksendungen finde sie „beschissen“, was sie in einem Lied verarbeitete. So sang Piachotta davon, dass sie Gott bitte, „den Dieter Bohlen zu sich zu holen“, und flehte, dass „den Nazis mal eine Matte auf ihre Glatze wächst und gut wär´s, wenn du die in ein Kopftuch steckst“.

Piachotta verriet dem Publikum, dass sie und ihr Mann Eltern geworden seien und die Kleine Britta heiße. Dann legte sie los nach der Melodie „Der Kuckuck und der Esel“ und sang: „Die Mama und der Papa, die hatten einen Streit, wer nachts aufstehen müsse, wer nachts aufstehen müsse, wenn´s kleine Monster schreit, wenn´s kleine Monster schreit“. Als Britta größer geworden sei, habe man festgestellt, dass sie strohdoof und stinkfaul sei.

Das Abi habe Britta nicht geschafft, aber ein Freund sei ins Haus getrudelt, was sie dazu veranlasste, zu singen: „Rolf, du hast mein Kind gestohlen, gib es wieder her, sonst wird dich der Papa holen mit dem Schießgewehr“. Piachotta verarbeite noch mehr Kinderlieder und fand: „Rot, rot, rot sind Brittas kurze Kleider, rot ist alles, was sie mag, rot, rot, rot sind Brittas hübsche Kleider, weil sie nun eine Bordsteinschwalbe ist“. Dass die Künstlerin eine sehr gute Pianistin ist, bewies sie ein ums andere mal. Sie deckte eine große Bandbreite an Themen ab. Einige Titel schienen reine Chansons zu sein, nicht zuletzt, weil sie dramaturgische Komponenten enthielten. So sang sie von Doha und ihrem Kind, die niemals eine Heimat fanden. Beim nächsten Titel schnitt sie Grimassen und machte sich lustig über Howard Carpendales Lieder, imitierte Buckelwallaute und verglich sie mit dem Schnaufen eines Mannes. Nach 150 Minuten verabschiedete sich Piachotta von den Gästen, die reichlich Applaus spendeten.