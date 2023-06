Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen im Eichsfeld

Dingelstädt. Um einfache, aber effektive Techniken zur Verteidigung geht es im Dingelstädter Familienzentrum. Die Leitung hat ein Kampfkunstlehrer.

Einen Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab zehn Jahren bietet das Familienzentrum Kerbscher Berg am Samstag, 24. Juni, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. In diesem können einfache, aber effektive Techniken zur Verteidigung und das Ausdrücken einer selbstsicheren Körpersprache erlernt sowie Selbstvertrauen und -sicherheit gestärkt werden.

Mitzubringen sind bequeme, Sportkleidung, Sportschuhe, ein Handtuch, Getränke und gegebenenfalls ein kleiner Snack. Die Leitung hat Kampfkunstlehrer Stefan Heddinga. Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Erwachsene 35 Euro, Kinder zahlen 20 Euro.

Anmeldung unter: Tel. 036075/690072, Mails an familienzentrum@kerbscher-berg.de