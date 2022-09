Seminar für Beerenfreunde in Dietzenrode

Dietzenrode. Expertin gibt Tipps zu Anbau und Pflege.

Beerenobst stellt eine Bereicherung für den eigenen Garten da. Zugleich bieten die Blüten vielen Insekten Nahrung. Der Naturschutzbund Obereichsfeld hat die Expertin Ulrike Laesker-Bauer gewonnen, in einem Seminar am Samstag, 24. September, in der Baumschule Walsetal, Kreisstraße 13, eine Einführung zu diesem Thema zu geben.

Von 9.30 bis 12.30 Uhr wird sie einen Überblick geben über die verschiedenen Beerenobstsorten, erklärt Standortbedingungen und erläutert Anbau und Pflege der Sträucher.

Die Teilnahme an dem Einführungsseminar ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter vorstand@eichsfeld.nabu-thueringen.de ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.