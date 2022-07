Seminar für Existenzgründer in Nordhausen

Nordhausen. Anmeldeschluss ist der 22. Juli.

Vom 8. bis 11. August findet das nächste Existenzgründerseminar der IHK Erfurt in Nordhausen statt. Auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit können sich Interessenten zur Gründungsfinanzierung, zur Erstellung eines Unternehmenskonzeptes sowie zu betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragen informieren, so Christian Böduel, Leiter des Regionalbüros Nordhausen. Von der eigenen Persönlichkeit hinsichtlich fachlicher und kaufmännischer Eignung über unternehmerische Aufgaben bis hin zu Steuer- und Finanzfragen reichen die Themen. Zudem kann sich mit anderen Gründern ausgetauscht werden. Anmeldeschluss ist der 22. Juli.

Nähere Informationen unter Telefon 03631/90820.