Senioren-Union Eichsfeld wählt neuen Kreisvorstand

Niederorschel. Die Senioren-Union Eichsfeld stimmt in Niederorschel über einen neuen Vorstand ab. Harald Siebigteroth stellt sich zur Wiederwahl.

Harald Siebigteroth bleibt Kreisvorsitzender der Senioren-Union Eichsfeld. Bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung in der Lindenhalle Niederorschel votierten die Delegierten einstimmig für ihn.

Ebenfalls sehr gute Wahlergebnisse hätten seine beiden Stellvertreter Winfried Wilhelm und Harald Laufer sowie die Beisitzer Elisabeth Diegmann, Heinrich Große, Hermann-Josef Heise, Angelika Nolte und Gerhard Stadler erhalten, teilt der Kreisverband der CDU Eichsfeld mit. Harald Siebigteroth bedankte sich für die Zustimmung der anwesenden Mitglieder sowie die gute Unterstützung durch den Vorstand.

Landrat Werner Henning (CDU) mahnte in seinem Grußwort die Bewahrung einer christlichen Grundhaltung als Markenkern der Christdemokraten an und bescheinigte dem Landkreis eine grundsätzlich gute Verfasstheit. Der Landesvorsitzende der Senioren-Union Thüringen, Rolf Berend, rief die Mitglieder dazu auf, sich selbstbewusst in die politischen Debatten unserer Zeit einzubringen und beschwor ein gutes Miteinander von Jung und Alt.

Zum Ende der Veranstaltung gab es einen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten der Senioren-Union.