Sieben Bäume für den Schulhof in Bodenrode

Dass der Burschenverein aus Bodenrode nachhaltig denkt, machte sich spätestens nach seiner Aktion zur Kirmes im vergangenen Oktober bemerkbar. Für jeden fünften Gast, so das Versprechen des Vereins, sollte ein Baum in der Gemarkung gepflanzt werden. Dank vieler Besucher und einer Aufrundung kamen so 300 Bäume unterm Strich heraus. Aber damit war der Burschenverein scheinbar noch nicht zufrieden, denn nun pflanzten die jungen Männer auch auf dem Schulhof des Ortes sieben Kugelahorne und Eichen, die aber mit der Aktion zu Kirmes gar nichts zu tun haben.

Der Einsatz an der Schule wurde nötig, da dort kranke Fichten gefällt werden mussten, erklärt Raphael Schütze vom Vorstand des Vereins. Eine Spendensammelaktion der Eltern sollte das nötige Geld zusammen bekommen, um die Pflanzen zu kaufen. Dann hatten sich aber die Burschen bereiterklärt, die Bäume zu sponsern und auch gleich zu pflanzen.

So nahm man am Samstag die Spaten in die Hand und legte los. Schweres Gerät wie Radlader, Transporter und Minibagger wurden von den ortsansässigen Firmen bereitgestellt, und auch der Nachwuchs der Burschen packte mit an. Kombiniert wurde das Ganze mit einer verspäteten Weihnachtsfeier des Vereins.

Während die einen nämlich Bäume in die Erde brachten, halfen die anderen einem Hausschlachter dabei, ein Schwein zu Bratwürsten, Gehacktes und Wurst zu verarbeiten, das dann alles am Abend bei einem Schlachtefest verspeist wurde. „Damit wollen wir allen Danke sagen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben“, sagte Raphael Schütze.

Die 300 versprochenen Bäume werden in Absprache mit dem Forstamt voraussichtlich im März gepflanzt und zwar am Stöckeberg-Kreuzweg, der momentan dank Trockenheit, Sturm und Borkenkäfer kaum noch Vegetation hat. Dann steht also der nächste Arbeitseinsatz an. Zuvor wird aber noch einmal kräftig gefeiert, blickt Raphael Schütze voraus. Und zwar am 21. März bei Stage’n’Decks in Bodenrode, wenn der Verein, die Partyband Swagger und das DJ-Duo Wüstefeld-Twins zum Tanzen einladen.