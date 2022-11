Sieben-Tages-Inzidenzwert im Landkreis Eichsfeld sinkt weiter

Eichsfeld. Das sind die Coronazahlen vom Mittwoch für den Landkreis Eichsfeld.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld meldet am Mittwoch 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert sinkt auf 91,6. Am Dienstag lag dieser noch bei 110,7. Die Zahl der Coronapatienten die stationär behandelt werden, sinkt am Mittwoch auf vier Menschen. Einen Tag zuvor waren es noch fünf Patienten. Im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung verstarb ein 95-jähriger Mann, das wurde jetzt amtlich bestätigt.