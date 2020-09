Sieger des Ferienfotowettbewerbes im Eichsfeld stehen fest

Sebastian Fromm, der Leiter des Vitatalparks in Heiligenstadt, zeigt die drei Gewinnerfotos des Eichsfelder Sommerfotowettbewerbes 2020.

Wie schön das Eichsfeld sein kann – und vor allem, was man alles so im Sommer in der Region unternehmen kann, dass haben die mehr als 100 Einsendungen zu unserem diesjährigen Ferienfotowettbewerb bewiesen. Er stand unter dem Motto: „Ferien im Eichsfeld.“ Uns haben innerhalb der Frist tolle Aufnahmen erreicht, wunderbare Motive, Sonnenuntergänge, Sternschnuppen, Kometen, Landschaftsbilder und sogar skurrile und witzige Aufnahmen.