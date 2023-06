Eichsfeld. Rettungsleitstelle des Landkreises prüft auch die Funkmeldeempfänger.

Die Kreisverwaltung macht darauf aufmerksam, dass die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld am Samstag, 17. Juni, wieder eine Funktionsprobe der Sirenen und Funkmeldeempfänger durchführt. Betroffen sind diesmal die in den Verwaltungsgemeinschaften Uder und Leinetal. Die Funktionsprobe findet in der Zeit zwischen 12 und 12.30 Uhr statt, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt.