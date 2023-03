Sirenenprobe in Teilen des Eichsfelds

Eichsfeld. Am Wochenende werden in einigen Eichsfeldgemeinden Sirenen und Funkmeldeempfänger getestet.

An diesem Wochenende gibt es in Teilen des Eichsfelds Probealarm. Am Samstag, 18. März, wird durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld die Funktionsprobe der Sirenen und Funkmeldeempfänger für die Stadt Heilbad Heiligenstadt und die Verwaltungsgemeinschaft „Lindenberg/Eichsfeld“ durchgeführt. Diese Funktionsprobe finde zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr statt, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Eichsfeld.