Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sitzung in Kallmerode: Demokratie par excellence

In meiner Zeit als Lokalredakteurin war ich schon bei einigen Gemeinde- oder Ortschaftsräten zu Gast. Aber noch nie habe ich so eine kommunikative Runde erlebt wie in dieser Woche in Kallmerode. Normalerweise sitzen die Bürger nämlich die gesamte Sitzung recht still auf ihren Stühlen, denn meistens heißt es erst am Ende auf der Tagesordnung „Anfragen der Bürger“, erst dann wird geredet.

Bürgermeister Torsten Städtler handhabt das aber wohl anders. Er fragte immer wieder zwischendurch, was die Bürger von diesem oder jenen halten würden, nahm ihre Meinungen ernst.

So entstand eine rege Diskussion und das nenne ich mal Demokratie par ex­cel­lence. Denn klar entscheiden sie Amtsträger, aber auch die Meinung des Volkes ist nicht unwichtig.

Witzig fand ich dann am Ende noch, als er versuchte, seine Bürger zu beruhigen. Ja, die Bagger rund ums Dorf waren über den Jahreswechsel nicht an ihrem Platz. Und ja, er verstehe, dass man da nervös wird und nachfragt, aber: „Die Welt kann untergehen, aber die Ortsumgehung wird kommen“, machte er klar. Dafür hätte ich fast applaudiert.