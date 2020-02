So reagieren Eichsfelder Politiker auf das Polit-Beben von Erfurt

Überraschung, Enttäuschung, Sprachlosigkeit. Nach dem gestrigen Ergebnis der Wahl des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) muss mancher Eichsfelder Kommunalpolitiker erst einmal tief durchatmen.

„Das Leben spielt manchmal so verrückt, so verrückt kann man gar nicht denken.“ Der, der das sagt, ist Martin Henning, FDP-Kreisvorsitzender im Eichsfeld. Gerade hat er am Mittwoch erfahren, dass sein Landeschef nun Ministerpräsident ist. „Die AfD hat ihr Spiel gespielt“, sagt er. „Das ist nicht verabredet gewesen.“ Die Intention sei ein Gegenkandidat zu Bodo Ramelow (Linke) und dem AfD-Kandidaten Christoph Kindervater (parteilos) gewesen. Jetzt sei Kemmerich vereidigt und in der Verantwortung. Man müsse sehen, was er aus dieser macht, er habe nur eine kleine Fraktion, aus der er nicht so viel schöpfen könne.

Kemmerich müsse weiter blicken, auch zur SPD und den Grünen, meint Henning. Die Situation wollte der Liberale erst einmal wertfrei zur Kenntnis nehmen. „Menschlich traue ich das Thomas Kemmerich zu“, sagt der FDP-Kreischef aber. Es gelte nun, das Beste aus der Situation zu machen. Was die Glückwünsche angeht, ist Henning eher verhalten. „Man kann jemandem auch mit einem Glückwunsch nicht gerade den besten Gefallen tun“, meint er. Bereits die Landtagswahl habe alles ermöglicht und viel blockiert. Dass Kemmerich das Amt annahm, erkennt Henning mit Respekt an und wünscht ihm in der Sache „gutes Gelingen“.

Für Petra Welitschkin, Kreistagsmitglied und Stadträtin der Linke in Heiligenstadt, ist es „eine schwarze Stunde für die Demokratie“. „Man muss jetzt abwarten, wie es weiter geht. Die soziale Politik wird sicher nicht fortgesetzt. Rot-Rot-Grün sollte unbedingt verhindert werden. Das ist ein Novum der Politik in den Bundesländern. Ich bin enttäuscht, verwundert und fassungslos, dass sich Herr Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen“, so die Politikerin, die die Wahl erst einmal sacken lassen muss.

Mehr als überrascht ist SPD-Kreistagsmitglied Heinz Funke. Er hätte Ramelow gern wieder als Ministerpräsidenten gesehen. „Ich dachte, dass er es im ersten oder zweiten Anlauf schafft und hätte mir vorstellen können, dass einige aus der CDU, die unzufrieden mit Mohring sind, ihre Stimme Ramelow geben. Wie es jetzt ist, ist es bedauerlich. Kemmerich ist nicht der MP meiner Wahl. Es ist eine machtgierige Aktion, die nicht gut für Thüringen ist“, so Funke.

Parteikollege Franz-Josef Strathausen ist derweil fassungslos. Am Dienstag sei CDU-Kreissprecher Bernhard Schauer noch mit der Aussage zitiert worden, dass es keine Koalition mit der Linken und keine Zusammenarbeit in irgendeiner Form mit der Höcke-AfD geben werde, erinnert er. „Einen Tag später sind alle Tabus gebrochen. FDP, CDU und Höcke-AfD wählen geschlossen und gemeinsam, bei einer einzigen Enthaltung, woher diese auch kommen mag, einen bürgerlichen Ministerpräsidenten.“

Strathausen fragt, ob es ein törichter Irrtum sei, „dass die gesamte CDU-Fraktion auf die taktischen Tricksereien der Höcke-AfD hereinfiel“. Wohl kaum, meint er. Es sei absehbar gewesen. „Dem Vernehmen nach hatte die CDU sich am Vorabend, sogar in Anwesenheit ihres Ehrenmitglieds Bernhard Vogel, darauf verständigt. Die Tatsache, dass nicht einmal wenige Enthaltungen verabredet wurden, um den Tabubruch zu verhindern, ist bezeichnend. Damit steht wohl das neue politische Bündnis mit einer stabilen Mehrheit.“

Wie eng die neuen Partner zusammenstehen, hätten sie gleich bewiesen, meint er. „Der neue Ministerpräsident beantragte Vertagung. Die wird beschlossen mit allen Stimmen der CDU, FDP und Höcke-AfD. Damit geben sie noch ein deutliches Zeichen, unter welchem Motto künftig das Land regiert werden soll: Schluss der Debatte.“

„Ich begrüße, dass jemand aus der bürgerlichen Mitte mit unseren Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde“, sagt hingegen Pascal Reinhardt, der AfD-Stadtratsmitglied in Heiligenstadt und Vize-Fraktionssprecher im Kreistag ist. Rot-Rot-Grün sei bei der Landtagswahl abgewählt worden. „Das bürgerliche Lager hatte die Mehrheit und hat sich durchgesetzt.“

Er sei ein politischer Mensch, „aber was sich heute in unserem schönen Freistaat abgespielt hat, begreife ich in meinem hohen Alter nicht“, so die erste Reaktion von Uders Bürgermeister und CDU-Kreisgeschäftsführer Gerhard Martin. In den Kommunen zappele man sich als Mandatsträger ab, um für die Bürger das Bestmögliche zu erreichen, Entscheidungsprozesse transparent zu gestalten. „Und dann wird man doch mit den Entscheidungen, die wir vor Ort nicht beeinflussen können, konfrontiert und in einen Topf geschmissen. Ich bin geschockt“, sagt der Christdemokrat.

„Im ersten Moment dachte ich, es ist ein Arbeitsunfall. Aber hinter den Kulissen war das verabredet. Und sich wissentlich von Faschisten wählen zu lassen, tut Thüringen nicht gut. Thüringen war da schon mal Vorreiter. Und eine Mehrheit kann man sich organisieren“, sagt Michael Hoffmeier, der für die Grünen im Kreistag und im Landgemeinderat der Stadt Dingelstädt sitzt, klar.

Er ist enttäuscht. Rot-Rot-Grün sei als Regierung beliebt gewesen, das Wahlergebnis werde dem nicht gerecht. „Und jetzt diese miese Nummer.“ Hoffmeier, der sich als Demokratieoptimist sieht, hat nun Bedenken und ist besorgt. „Es sieht so aus, als wenn alles abgesprochen gewesen wäre. Da habe ich Angst vor den Gegenleistungen“, meint der Grüne.