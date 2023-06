Sommerpause im Trauercafé Heiligenstadt

Heiligenstadt. Das Trauercafé in Heiligenstadt ist seit Jahren ein Anlaufpunkt für Hinterbliebe. Jetzt schließt es vorübergehend seine Türen.

Seit fast 20 Jahren begleitet die Caritas in Heiligenstadt Menschen in ihrer Trauer in Einzelbegleitung, aber auch in Gruppen im Trauercafé. Hier können sich Hinterbliebene bei Kaffee und Kuchen austauschen und begegnen. Jeder der einen geliebten Menschen trauert, ist willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Trauercafé ist jeden zweiten Mittwoch im Monat von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der letzte Termin vor der Sommerpause ist am Mittwoch, 14. Juni, von 16 Uhr bis 18 Uhr im Caritashaus Heiligenstadt, Bahnhofsplatz 3. Im Juli und August bleibt das Café geschlossen.

Weitere Informationen: 03606/50970 oder sterner.h@caritas-bistum-erfurt.de