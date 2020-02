Die beschnittenen Bäume am Anger in Breitenholz sorgen für Gesprächsstoff.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sorgen um zwei Bäume in Breitenholz

Gärtnermeister Sebastian Albrecht vom Eichsfelder Staudenhof macht sich Sorgen um die Bäume, die kürzlich am Anger in Breitenholz beschnitten wurden. Die Bäume seien mehr verstümmelt als verschnitten. Bei den beiden Bäumen handelt es sich laut Stefan Lauterbach, Leiter des Bauhofes der Stadt Leinefelde-Worbis, um Rotdorn. „Diese Bäume zeichnen sich durch eine sehr hohe Schnittverträglichkeit aus und müssen auch regelmäßig beschnitten werden, um auf Dauer eine schöne Krone zu entwickeln“, so Lauterbach.

Dennoch findet Albrecht die Schnittwunden bedenklich. Der Anger stehe unter Denkmalschutz. „Selbst wenn die Bäume das einigermaßen überstehen, sieht das erstens furchtbar aus, die natürliche Wuchsform des Baumes ist nachhaltig zerstört, und zweitens wird hier bestimmt kein Vogel ein Nest bauen können.“ Lauterbach erklärt die Notwendigkeit der Maßnahme so: „Die beiden Bäume auf dem Anger in Breitenholz weisen starke Vergreisungserscheinungen auf, eben weil sie in den vergangenen Jahren überhaupt nicht beschnitten wurden.“ Auch der Standort der Bäume sei nicht optimal, da der eine im Schatten der Linden steht. „Die beiden Bäume weisen ebenfalls Stammschäden auf, was die Standsicherheit gefährdet. Auch deshalb musste ein Schnitt erfolgen.“ Außerdem sei der Fußweg dank des Baumbeschnitt wieder begehbar geworden.