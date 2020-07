Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spatenstich für neues Bankgebäude

In den vergangenen Wochen wurde ein Teil des Gebäudes der Volksbank-Mitte an der Kreuzung Wilhelmstraße/Petristraße abgerissen. Jetzt erfolgte der Spatenstich für den geplanten Neubau an gleicher Stelle. Neben den Vorständen und Aufsichtsräten des Geldinstituts war auch die stellvertretende Bürgermeisterin von Heiligenstadt, Ute Althaus (3. von links), dabei. Sie vertrat Bürgermeister Thomas Spielmann, der im Urlaub weilte. Rund 2,7 Millionen Euro investiert die Genossenschaftsbank in den Standort. Bereits im September soll der Rohbau erreichtet sein und für April des kommenden Jahres ist die Wiedereröffnung der Hauptfiliale geplant.