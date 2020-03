Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD Eichsfeld feiert ihren 30. Geburtstag

Nein, der kulturelle Boden im Eichsfeld ist kein leichter für die SPD. Das hat selbst Landrat Werner Henning (CDU) in einem Grußwort zum Geburtstag geschrieben. Die SPD Eichsfeld hat am Samstag in Leinefelde den 30. Jahrestag ihrer Neugründung gefeiert und mit diesem Anlass gleich einen Kreisparteitag verbunden.

Natürlich konnten die Eichsfelder Sozialdemokraten Gäste begrüßen, zum Beispiel aus Witzenhausen. Die dortige SPD hatte direkt nach dem Mauerfall bei der Neugründung im Eichsfeld geholfen. Gäste kamen auch aus Göttingen und aus Erfurt. Diana Lehmann vom Landesvorstand hätte sich gewünscht, dass angesichts der aktuellen Ereignisse rund um die Regierungsbildung dieses Jubiläum unter einem glücklicheren Stern gestanden hätte. „Dabei steht eine Frage im Raum, die den Bogen von Erfurt zurück zu dem schlägt, was wir heute feiern. Eine Wahl Ramelows macht die Ereignisse vom 5. Februar zwar nicht rückgängig, aber wir erleben gerade, wie bedroht die noch junge Demokratie ist. Die Demokratie, für die vor 30 Jahren mutig gekämpft wurde.“ Jetzt sei wieder Kampf um sie notwendig. Maria Krause vom Ortsverein Leinefelde blickte in die Monate 1989/1990 zurück. Damals gab es zwei Altkreise und damit auch zwei Neugründungen. Einmal in Worbis und einmal in Heiligenstadt. Sie erinnerte auch daran, wie damals diejenigen, die sich für die Sozialdemokratie entschieden hatten, angefeindet wurden. „Man hat es uns nicht einfach gemacht.“ Allerdings sei man auch keine Blockpartei gewesen. Man habe sich erst einmal damit beschäftigen müssen, wie solch eine Gründung überhaupt funktioniert. Allerdings seien im Altkreis Worbis um die 100 Interessierte zur Gründungsversammlung im Januar 1990 gekommen. Für den Altkreis Heiligenstadt blickte Wilfried Jennebach zurück. Auch er sprach von schweren Anfangszeiten. Ja, man habe den jungen Sozialdemokraten 1990 im Eichsfeld vorgeworfen, sie seien ein Sammelbecken für alte SED-Parteikader, erinnerte er sich. Und er gab Maria Krause recht. „Die meisten hatten keine Vorstellung, wie eine Partei zu gründen und Kommunalpolitik zu gestalten ist. Wir hatten gegen viele Vorurteile zu kämpfen. Ein Christ konnte doch einfach nicht in der SPD sein“, so Jennebach. Doch es sei auch im Altkreis Heiligenstadt gelungen, einen kleinen Kreisverband zu gründen, der es aber trotzdem schaffte, in der Kommunalpolitik ein Wörtchen mitzusprechen. Im Oktober 1993 fiel im Vorfeld der Kreisfusion der Beschluss, sich zu einem Kreisverband zu vereinen. Mechthild Wolf erinnerte an verdiente und bereits verstorbene Mitglieder, vor allem an Hans-Jürgen Döring, der 24 Jahre, bis zu seinem frühen Tod, für die Sozialdemokratie im Thüringer Landtag kämpfte. Kreisvorsitzender Norman Krowas sprach beim folgenden Kreisparteitag vor allem über die Wahlen. In den Landtag hätten die beiden Kandidatinnen der Eichsfelder es nicht geschafft. Dafür sei man aber im Kreistag und in Stadträten vertreten. Er dankte vor allem Heinz Herbert Funke und Marlies Seidenstücker für ihre gewichtige Stimme im Kreistag. Die SPD hat Samstag auch ihren neuen Kreisvorstand gewählt. Norman Krowas bleibt Vorsitzender, seine Stellvertreter sind Ulrike Fricke und Franz-Josef Strathausen. Schatzmeister ist Bernd Mäder, Schriftführer Jochim Kukuk. Zu Beisitzern wurden Heinz Herbert Funke, Heiner Hörmann, Tilo Gappenberger, Rainer Thüne, Wilfried Jennebach und Christian Sander bestimmt.