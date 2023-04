Spenden der landesweiten Caritassammlung gehen nach Heiligenstadt

In Heiligenstadt entsteht das neue Caritashospiz „Mutter Teresa“. Der Erlös der landesweiten Caritassammlung soll in das Bauprojekt fließen..

Heiligenstadt. In der Eichsfelder Kreisstadt wird das Hospiz „Mutter Teresa“. Der Erlös der Frühjahrssammlung der Caritas im Freistaat für ambitionierte Bauprojekt bestimmt.

Das derzeit im Bau befindliche Hospiz „Mutter Teresa“ in Heiligenstadt ist Empfänger der Ergebnissumme der landesweiten Caritassammlung vom 15. bis 24. April. Der Caritasverband für das Bistum Erfurt errichtet in Heiligenstadt das stationäre Caritashospiz. Das sei in der heutigen Zeit keineswegs selbstverständlich, sondern mutig und zukunftsweisend. Menschen auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten und ihnen hilfreich zur Seite zu stehen, sei eine Kernaufgabe christlicher Nächstenliebe. Vor wenigen Tagen wurde ein Förderverein gegründet und der Grundstein gesegnet. Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

Diözesan-Caritasdirektorin Monika Funk bittet um Unterstützung für das ambitionierte Bauprojekt. Sammlerinnen und Sammler werden landesweit unterwegs sein.