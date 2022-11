Spendenaktion für Menschen in Syrien startet auf dem Hüllfensberg

Hülfensberg. Dieses Projekt soll in Aleppo mit dem Geld unterstützt werden:

Die Adventszeit beginnt, und wie in den Vorjahren gibt es wieder die Aktion „Bring Licht nach Aleppo“, bei der die Gemeinschaft „Vivere“ und die Franziskaner vom Hülfensberg Spenden sammeln. Genau gesagt geht es um das Hilfsprojekt „Ein Name und eine Zukunft“. Seit elf Jahren befindet sich Syrien in einem Konflikt, dessen Ende nicht absehbar ist. Im ganzen Land seien rund 13,4 Millionen Menschen, davon 6,1 Millionen Kinder, auf Hilfe angewiesen, berichten die Franziskaner. Es gebe 6,2 Millionen Vertriebene und 5,6 Millionen Flüchtlinge im Ausland.

90 Prozent der Bevölkerung lebten unterhalb der Armutsgrenze. Etwa 9,3 Millionen Menschen seien vom Hunger bedroht – das sei ein Anstieg um 42 Prozent zu 2020. „Mehr als 50 Prozent der Syrer sind derzeit arbeitslos“, fügen die Franziskaner eine weitere Zahl hinzu.

Schlechte Stromversorgung hat dramatische Folgen

Es gibt viele Probleme. Und eines sei die Elektrizität, die sehr unsicher ist: Pro Tag gebe es nur zwei bis drei Stunden Strom. Zudem hätten viele Familien keine Heizung. „Die Folgen sind dramatisch. Familien haben begonnen, auf eine Mahlzeit am Tag zu verzichten. Mit einem vollen Gehalt kann man vier bis fünf Zwei-Liter-Kanister Öl kaufen. Auch Brot fehlt“, so die Franziskaner, die wissen, dass es die Kinder besonders schwer haben.

Viele Schulen sind zerstört. „2,45 Millionen Mädchen und Jungen gehen in keine Schule. Diese Situation führt bei Jungen zu Ausbeutung und Kinderarbeit und bei Mädchen zu Missbrauch und früher Heirat. Heute arbeiten Kinder in mehr als 75 Prozent der Haushalte“, heißt es vom Hülfensberg. Jeden Monat erlitten 30.000 Menschen ein Trauma. Ein Drittel seien Kinder, von denen viele in ihrer Gesellschaft vernachlässigt und ignoriert würden und so besonders anfällig für körperlichen, sexuellen und emotionalen Missbrauch seien.

Viele Frauen werden von Familien im Stich gelassen

Besonders isoliert sind laut den Franziskanern Waisenkinder oder Kinder von Frauen, die während der Kontrolle des Gebiets durch dschihadistische Milizen vergewaltigt und missbraucht wurden. Als Aleppo dann befreit war, hätten viele Familien diese Frauen im Stich gelassen, die ihre Kinder aus Angst nicht beim Standesamt anmeldeten. Staatliche Unterstützung erhielten sie nicht.

Und genau an der Stelle soll das Projekt „Ein Name und eine Zukunft“ greifen, das islamische und christliche Syrer sowie Franziskaner vor Ort ins Leben gerufen haben. Unterstützt werden Mütter und Kinder durch psychologische Rehabilitationsprogramme. Dabei geht es unter anderem um Kunst- und Musiktherapie oder psychologische Betreuung. Nach Angaben der Franziskaner werden in Aleppo mit diesen Programmen jedes Jahr 1000 Kinder betreut.

Am Sonntag, 10 Uhr, startet die Spendenaktion im Gottesdienst auf dem Hülfensberg. Vor und nach der Messe gibt es einen Basar, bei dem Selbstgemachtes zum Verzehr, Bastelarbeiten, Holzkreuze aus der Türkei, Honig und mehr angeboten werden. Der Erlös geht an das Projekt. Schüler aus Wanfried bieten Apfelsaft an. Ihr Orchester spielt adventliche Musik. Mitgenommen werden können kleine Kartons zum Spendensammeln. Geld kann auch überwiesen werden. Am 22. Januar endet die Aktion.