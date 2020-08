Spendenaufruf nach Hausbrand in Buhla

Als Rüdiger Wetterau, Bürgermeister von Buhla, am 2. August auf der Haynröder Straße stand und zuschauen musste, wie ein Wohnhaus komplett abbrannte, spürte er die Hilflosigkeit in sich. Damit sich die beiden geschädigten Familien nicht weiterhin auch so fühlen müssen, wurde eine Spendenaktion gestartet.

Ein Blitzeinschlag war es wohl, der das Haus der Familie Spilling-Kalässe an diesem Sonntagmittag in Brand setzte. Trotzdem Feuerwehren aus acht Orten anrückten, konnte das Haus nicht gerettet werden. Auch das Wohnhaus der Familie Mühe rechts daneben erlitt Schaden durch Feuer und Löschwasser. „Das Gebäude der Familie Spilling-Kalässe wird wohl abgerissen werden müssen. Frau Spilling ist aktuell bei ihrer Tochter in Duderstadt und wird wohl dort eine Wohnung suchen. Herr Kalässe ist derzeit noch zur Kur“, so der Bürgermeister. Die beiden hatten zu Miete in dem Haus gelebt. Man stehe mit dem Besitzer in Kontakt. Das Wohnhaus der Familie Mühe ist nur eingeschränkt bewohnbar. Dort wurde ein Teil des Daches beschädigt.

Um den Betroffenen zu helfen, entschied man, das Gemeindekonto für Spenden zu nutzen. Die Spende kann zweckgebunden für eine Familie überwiesen werden. „Hierfür einfach Familie Spilling-Kalässe oder Familie Mühe in den Verwendungszweck schreiben“, so Rüdiger Wetterau. „Das Geld wird direkt und ausschließlich den Betroffenen des Brandes zur Vergütung gestellt.“

Der Bürgermeister dankt allen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für ihre Einsatzbereitschaft. „Ein besonderes Mitgefühl gilt den betroffenen Hausbewohnern.“ Der Dank gelte natürlich auch den Bewohnern, die schnell und unkomplizierte Ersthilfe gewährt haben. Und ein besonderes Dankeschön gehe an all jene, die die freundliche Versorgung der Feuerwehren übernommen haben.

Spendenkonto der Gemeinde Buhla: KSK Eichsfeld, IBAN: DE 86 8205 7070 0170 0000 79, BIC: HELADEF1EIC, Verwendungszweck: Spende Brand Haynröderstrasse