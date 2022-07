Sperrung am Richteberg in Heiligenstadt wird verschoben

Heiligenstadt. Vollsperrung kommt erst im August.

Die geplante Vollsperrung des Richtenbergs in Heiligenstadt muss verschoben werden. Technische Gründe führt die Heiligenstädter Stadtverwaltung dafür an. Ursprünglich war die Sperrung für den Gesamtverkehr für den Zeitraum von Mittwoch, 13. Juli, bis Freitag, 15. Juli, geplant. Die Beseitigung der Schäden an der Fahrbahn kann nun aber erst in der Zeit vom 8. bis 13. August ausgeführt werden. heißt es aus dem Heiligenstädter Rathaus. Somit entfällt auch die von den Eichsfeldwerken (EW) angekündigte Verlegung der Bushaltestelle Richteberg ab dem 13. Juli. „Wir orientieren uns am Zeitraum der Baumaßnahme“, erklärt EW-Pressesprecherin Sarah Kaufung.