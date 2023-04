Spezielles Förderprogramm für Eichsfelder Vereine

Eichsfeld. Seit April können auch die Eichsfelder Vereine Anträge für ihre Arbeit bei der Thüringer Ehrenamtsstiftung stellen. 750.000 Euro Fördermittel für Vereinsprojekte im ländlichen Raum stehen bereit.

Das Förderprogramm „Aktiv vor Ort“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung, das gerade von den Eichsfelder Vereinen und Institutionen sehr erfolgreich genutzt wurde, geht in die nächste Runde, heißt es in einer Mitteilung des CDU-Kreisverbandes Eichsfeld. In diesem Jahr stehen 750.000 Euro zur Förderung der Thüringer Vereine in ländlich geprägten Regionen bereit. Darauf weisen die beiden Eichsfelder CDU-Landtagsabgeordneten Thadäus König und Christina Tasch hin.

„Wir wissen, ehrenamtliches Engagement ist unbezahlbar. Doch wir müssen es erleichtern und finanziell unterstützen. Deswegen haben wir uns bei den Haushaltsberatungen 2023 erneut für ,Aktiv vor Ort‘ stark gemacht“, so König. Seit Anfang April können auch die Eichsfelder Vereine bei der Thüringen Ehrenamtsstiftung einen entsprechenden Fördermittelantrag stellen.

Die Formulare und Kriterien können auf der Internetseite der Stiftung unter www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de abgerufen werden. Unterstützt werden unter anderem Brauchtums-, Traditions-, und Sportvereine, Senioren-, Kinder- und Jugendarbeit sowie Engagement für Dorferneuerung und Umweltschutz.