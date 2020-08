Viel wird in Eigenleistung geschaffen. Dabei sind die sechs Mitarbeiter des Bauhofes unerlässlich. Dazu gehören Harry Paulusch (links) und Heiko Ringleb.

Spielplatz in Haynrode ist fast fertig

Ein Spielplatz mit drei Burgen – ein Traum für jedes Kind. Matzenburg, Harburg und Hasenburg ergänzen als Spielgeräte Wippe, Doppelschaukel, Seilbahn, Trampolin, Nestschaukel, Sandkasten und Kletterstangen auf dem fast fertiggestellten Spielplatz in Haynrode, der mitten in den bereits vorhandenen Sportanlagen entstanden ist. Das Herzensprojekt von Bürgermeister Andreas Heiroth (CDU) ist dank Fördermitteln, Spenden aus dem Ort und vor allem der vielen Arbeit der Bauhofmitarbeiter in den vergangenen drei Jahren nach und nach gewachsen.