Der Jugend-Erlebnis-Sport-Pädagogikverein, kurz einfach Jesp genannt, ist neuestes Mitglied im Verkehrsverband Heiligenstadt.

„Der Jesp besteht seit über 20 Jahren und prägt aktiv die Freizeitgestaltung im Landkreis Eichsfeld mit“, erklärt Rüdiger Eckart, Geschäftsführer des Verbandes. Dazu gehöre die Jugendarbeit mit wöchentlichen Treffen, Ausflüge am Wochenende und das alljährliche Sommercamp für alle 12 bis 20-Jährigen in den Alpen genau wie erlebnisreiche Ausflüge und aktive Kurztrips für Familien und Gruppen, sowie ein umfangreiches Angebot für Schulklassen oder Kinderheime. Der Verein habe es sich zum Ziel gesetzt, die positiven Einflüsse von erlebnisreichen Aktivitäten im naturnahen Raum breiten Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.

Jesp bietet, so Eckart, auch die Möglichkeit an, umfangreiche Ausrüstung auszuleihen. „Dies ist wiederum für andere Vereine, Einrichtungen und auch Familien und kleine Gruppen interessant.“

Immer im Einklang mit den sich ständig wandelnden Corona-Regelungen will der Verein seine Angebote für Kajakschule und Kajakkurse im kommenden Frühjahr erweitern.

In der jüngsten Mitgliederversammlung des Verkehrsverbandes, die in Wahlhausen stattfand, konnte Rüdiger Eckart, auch den neuen Flyer zur erweiterten Gästekarte vorstellen, bei der auch der Jesp Partner ist.

„Durch diese Partnerschaft möchte der Verein sich auch stärker Gästen wie Familien und Gruppen präsentieren und aufzeigen, welche Möglichkeiten an aktiver Freizeitgestaltung in reizvoller Landschaft das Eichsfeld zu bieten hat“, so Eckart. Für den Jugendverein wiederum ist die Mitgliedschaft im Verkehrsverband daher mehr als nur ein Gremium in dem man sitzt. Der Jesp wolle mithelfen und seine Kenntnisse und Fähigkeiten aktiv und zum Wohle und Attraktivität der Region einbringen.